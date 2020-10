19.40 REPORTAGE

Re: Jagd auf Tabak-Schmuggler – Zigaretten-Schwarzmarkt in Rumänien Milliarden von Zigaretten gelangen jährlich illegal in die EU – die meisten aus der Ukraine. Besonders aktiv sind die Schmuggler im Dorf Dilowe, das an Rumänien grenzt. Bis 20.15, Arte

20.15 US-WAHL

Guter Trump – Böser Trump In 13 Tagen stellt sich Donald Trump der Wiederwahl als Präsident der Vereinigten Staaten. Trump legt sich mit allem und jedem an. Das hat ihm einerseits den Ruf eines unkontrollierbaren Rüpels eingebracht. Andererseits wird ihm aber – auch von Gegnerseite – ein guter Riecher nachgesagt. Hanno Settele und Lisa Gadenstätter sehen sich Trumps Bilanz der letzten vier Jahre an. Ab 21.05 diskutiert Lisa Gadenstätter im Talk 1 Spezial u. a. mit US-Botschafter Trevor Traina, John Bolton (ehemaliger Sicherheitsberater von Trump), Sophie Spiegelberger ("Democrats abroad"). Bis 21.45, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Das Jahr des Schneeleoparden Die Doku begleitet einen Schneeleoparden im chinesischen Nationalpark Sanj-iang-yuan. Im Schatten des Himalayamassivs ist das Leben extrem hart und fordert Spezialisten. Raues Wetter, steiles Terrain, knappe Nahrung – mit solchen Herausforderungen ist der Leopard dort täglich konfrontiert. Bis 21.10, Servus TV

20.15JUGENDLIEBE

Moonrise Kingdom (USA 2012, Wes Anderson) Eine kleine Insel in Neuengland, in den 60er-Jahren: Der kleine Sam Shakusky (Jared Gilman) will kein Pfadfinder mehr sein und läuft vom Sommercamp weg. Er ist verschlossen, hat keine Freunde. Verliebt ist er in Suzy (Kara Hayward), die beiden beschließen zu flüchten. Mit Bruce Willis, Bill Murray, Edward Norton, Tilda Swinton und Harvey Keitel. Bis 21.45, Arte

Sam Shakusky (Jared Gilman) und Suzy (Kara Hayward) sind verliebt und bereit für neue Abenteuer: "Moonrise Kingdom", 20.15 Uhr, Arte. Foto: Focus Features/N. TAVERNISE

21.30TALK

Pro und Contra: Neue Corona-Vorschriften – Gehen die Maßnahmen weit genug? Es diskutieren Bürgermeister aus besonders betroffenen Gemeinden, Verfassungsrechtsexperte Heinz Mayer, Medizinerin Susanne Rabady. Den Fragen wird sich auch Bundeskanzler Sebastian Kurz stellen. Bis 22.30, Puls 24

21.55 RASENDER REPORTER

Gute Nacht Österreich mit Peter Klien Peter Klien ist u. a. auf dem Parteitag der Wiener SPÖ unterwegs. Thema der Sendung ist auch die Öffentlichkeitsarbeit der Neuen Volkspartei. Und was sagen die Österreicherinnen und Österreicher zum Waffenrecht? Bis 22.35, ORF 1

Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

22.30MAGAZIN

Weltjournal: USA – Hochspannung vor der Wahl Die Sendung unternimmt einen Roadtrip durch die sogenannten Swingstates Ohio, Michigan und Pennsylvania. Sie gelten als Zünglein an der Waage und könnten den letzten Ausschlag geben, wer das Rennen macht. Bei den Wahlen 2016 haben sie für Trump gestimmt.Um 23.05 folgt im Weltjournal+ die Reportage New York – so reich, so arm über Superreiche, Obdachlose und Sozialmaßnahmen. Bis 0.00, ORF 2