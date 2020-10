Porzellan-Gebäck

Butterdose von Augarten Foto: Hersteller

Fett ist ein Geschmacksträger. So wundert es nicht, dass zum Beispiel Croissants so köstlich schmecken. Denn für das französische Gebäck kommen über 300 Gramm Butter auf 500 Gramm Mehl. Das ergibt 270 Kalorien pro Stück. Anders bei dem Croissant aus der Porzellanmanufaktur Augarten (199 Euro). Kalorienreich ist da maximal die Butter oder Marmelade, die in der von Hand gefertigten und bemalten Dose (18 × 8 × 6 cm) serviert wird. Diese macht aber nicht nur auf dem Frühstückstisch eine gute Figur. Sie eignet sich auch bestens als dekorativer Aufbewahrungsort für allen möglichen Kleinkram. (Michael Steingruber)

www.augarten.com





Heißes Häferl

Tassenwärmer S von Jura Foto: Hersteller

Es schaut schon hübsch aus, wenn sich auf einer italienischen Kaffeemaschine in der Größe einer Truhe die Kaffeetassen türmen. Das tun die dort aber nicht nur, um in Griffnähe zu sein, sondern auch, um schön warm zu werden, denn sogar jeder Möchtegernbarista, weiß, dass kaltes Porzellan vor allem kurzen Kaffees wie einem kleinen Braunen zu viel Wärme entzieht. Der Tassenwärmer S (199 Euro) ist ein neues Modell aus dem schweizerischen Hause Jura, das die Tassen konstant auf einer Temperatur von 55 Grad hält. Gibt’s in den Farben Schwarz und Weiß. (Michael Hausenblas)

www.jura.com





Kontaktlose Nascherei

Nussschütte Verso Foto: Hersteller

Wie tun Sie eigentlich, wenn Sie Gästen derzeit kleine Knabbereien zum Aperitif reichen? Eine große Schüssel anfüllen und jeden reingrapschen lassen ist in Zeiten von Hygienefimmel und Ansteckungsangst vermutlich nicht die beste Lösung. Wie gut, dass Carl Mertens schon vor Jahren die Nussschütte Verso (39,90 Euro) erfunden hat. In diesem knapp 20 Zentimeter hohen Edelstahlbehälter können stilvolle Saubermänner den Snackmix ihrer Wahl servieren, haushaltsfremde Besucher entleeren den Inhalt dann in kleinen Portionen auf frisch gewaschene Hände. So geht kontaktlose Gastfreundschaft 2020! (Sascha Aumüller)

www.carl-mertens.com





Popcorn-Möbel

Popcorn Sideboards Foto: Gustaf Westman

Auf Instagram sind seine organisch geformten, pastellfarbenen Möbel der Hit schlechthin: Der schwedische Interieur-Designer Gustaf Westman entwirft Spiegel, Tische und Regale. Besonders außerirdisch sehen seine aufgeplusterten Popcorn Sideboards (Preis auf Anfrage) aus. Die Möbel des Dänen haben übrigens eine Lawine an selbstgemachten Doubles losgetreten. In den sozialen Netzwerken wurden in den vergangenen Monaten Spiegel mit Bauschaum verziert und angepinselt. Vorteil des Popcorn Sideboard: Es ist nicht ganz so leicht nachzuahmen. (Anne Feldkamp)

www.gustafwestman.com





Gute Nachbarn

Terrakotta-Behälter Patera Magnus Foto: Hersteller

Der Apfel neben der Melanzani – und das womöglich im Kühlschrank? Keine gute Idee. Mit dem handgefertigten Terrakotta-Behälter Patera Magnus (280 Euro) aus der Gefäßserie Poma/Olera lassen sich Obst und Gemüse klüger aufbewahren. Die abgeteilten Fächer verhindern, dass Obst, das Ethylen absondert, andere Obst- oder Gemüsesorten schnell verderben lässt. Wird Wasser in die große Schüssel gefüllt, entsteht zusätzlich Verdunstungskälte. Auch ein Kräutertopf sowie eine Schale mit hoher Glasglocke sind aus der Serie des niederländischen Studios House of Thol erhältlich. (Petra Eder) www.houseofthol.nl

(RONDO, 29.10.2020)