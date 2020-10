Tartufi von La Perla sind in acht Sorten erhältlich

Tartufi von La Perla Foto: Süßes Eck

Eine der ersten Adressen in Wien für die Liebhaber von Süßigkeiten ist das "Süße Eck" vis-à-vis der Volksoper. Neu im Sortiment gibt es dort die köstlichen Tartufi von La Perla aus Turin. Entweder einzeln verpackt, oder in Miniform in kleinen Döschen.

Ob mit oder ohne Zucker, mit Milch oder vegan, hell oder dunkel: Die köstlichen Stücke in insgesamt acht Sorten machen süchtig und lassen selbst nass-graue (Corona-)Herbst-Tage deutlich leichter ertragen. (Petra Eder, RONDO, 29.10.2020)