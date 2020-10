Am Abschlusstraining der Bayern am Dienstag nahm Gnabry noch teil. Foto: imago images/FC Bayern München

München – Der deutsche Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry vom FC Bayern ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Rekordmeister am Dienstagabend bekannt.

Dem 25-jährigen Teamkollegen von Österreichs David Alaba "geht es gut", hieß es in einer knappen Mitteilung der Münchner. Der Offensivspieler befinde sich in häuslicher Quarantäne und wird damit vorerst ausfallen. Gnabry hatte am Dienstagvormittag noch gemeinsam mit seinen Teamkollegen trainiert.

Alle Spieler des FC Bayern werden Mittwochfrüh erneut auf das Virus getestet. Wie die Münchner verlauteten, dürfen nur Profis mit negativem Test in den Bus steigen und zum Champions-League-Spiel am Abend gegen Atletico Madrid in die Allianz Arena fahren. Das entspricht dem Corona-Konzept der Deutschen Fußball Liga. Eine Austragung der Partie gegen die Spanier könnte dann gesichert sein.

Weitere Gruppengegner sind Lok Moskau und Österreichs Meister Salzburg. (APA, 20.10.2020)