Viele Landwirte sind von den Direktzahlungen aus Brüssel abhängig, fürchten aber zugleich zu hohe Umweltauflagen. Foto: imago images/Martin Wagner

Brüssel – Bei manchen war der Unmut am Dienstag groß. Einen schwarzen Tag für den Klima- und Umweltschutz und einen Schlag ins Gesicht der bäuerlichen Landwirtschaft beklagte der grüne EU-Parlamentarier Thomas Waitz. Er hatte keinen Zweifel daran, dass alles in die falsche Richtung läuft. Von dem mühsam gefundenen Kompromiss des EU-Parlaments für eine Gemeinsame EU-Agrarpolitik (GAP) hält er gar nichts.

In dem von den drei großen Fraktionen – Europäische Volkspartei (EVP), Sozialdemokraten (S&D) und liberale Renew – erarbeiteten Vorschlag für die EU-Agrarpolitik von 2021 bis 2027 sieht der Biobauer eine verpasste Chance, "der Klimakrise und der Biodiversitätskrise entschlossen entgegenzutreten". Künftig würden wohl weiterhin "Millionen an Oligarchen, Finanzinvestoren, Großgrundbesitzer und die Agrarindustrie" fließen.

Ausgetrickst sei man geworden, regte sich der grüne Unmut. Denn die Abstimmungen über die Änderungsanträge (AM) seien um einen Tag vorverlegt worden. Es soll eine ganze Flut von 1.900 Anträgen gegeben haben. Durchgeboxt wurde der Vorschlag, damit nicht mehr zu viel geändert werden könne, wurde lautstark beklagt. Am Abend hat man sich dennoch auf zentrale Punkte verständigt. Einer der Leitpflöcke, die eingeschlagen wurden: eine Bindung von 30 Prozent der Direktzahlungen, der ersten Säule der GAP, an Umweltleistungen. Einer der großen Streitpunkte: Laut dem Kompromiss soll eine Deckelung der Flächenprämien auf 100.000 Euro pro Betrieb kommen. Einigen geht das nicht weit genug.

Länder einig

Seit mehr als zwei Jahren verhandeln die EU-Staaten über eine GAP-Reform. Neben den europäischen Abgeordneten haben sich in den frühen Morgenstunden auch die EU-Länder auf ihre Position für die Trilog-Verhandlungen mit der Kommission festgelegt. Sie schlagen eine Bindung von 20 Prozent der Direktzahlungen an Umweltleistungen vor. Die deutsche Landwirtschaftsministerin bejubelt einen Meilenstein.

Das Europaparlament wird seine endgültige Linie erst festlegen. Am Freitag wird darüber abgestimmt, dann können beide Seiten Verhandlungen miteinander aufnehmen.

An den grundlegenden Fronten hat sich wenig geändert. Wie die Agrarwende und der Umbau Richtung mehr Ökologie bewerkstelligt werden und wer das bezahlen soll, dafür gab es zahlreiche Ideen – und Widerstände dagegen.

Es geht nicht nur um grundlegende Richtungsfragen – wie grün, tierfreundlich oder effizient soll Landwirtschaft künftig sein –, es ist auch ein Kampf um den Futtertrog. Es geht um viel Geld. Wer soll für welche Leistung wie viel bekommen? Kleine mehr, Große weniger? Wie hoch sind die Auflagen? Viele Landwirte sind von den Direktzahlungen aus Brüssel abhängig, fürchten aber zugleich zu hohe Umweltauflagen. Umweltschützer wünschen sich dagegen mehr davon.

Viel Geld

Derzeit ist die Agrarförderung mit einem Anteil von knapp 40 Prozent der größte Posten im EU-Haushalt. Rund 58 Milliarden Euro fließen pro Jahr an die gut zehn Millionen landwirtschaftlichen Betriebe. Manche bewirtschaften 133 Hektar, andere drei. Auch nach Österreich fließen einige Milliarden – zuletzt knapp acht. In der Hauptsache als Direktzahlungen und als "Programm für ländliche Entwicklung".

Österreich wolle den "österreichischen Weg" beibehalten, formuliert es Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) vor den Verhandlungen. Gleichwohl unterstütze man die vom deutschen EU-Ratsvorsitz vorgeschlagenen größeren Umweltambitionen – also eine Bindung eines Teils der Direktzahlungen an Umweltleistungen. Was der Ressortchefin einmal mehr den Vorwurf von Umweltschützern eintrug, reichlich ambitionslos zu sein. "Leider ist Österreich nicht das Umweltmusterland, als welches die Landwirtschaftsministerin es verkaufen möchte", schalt Global 2000 am Donnerstag.

Systemwechsel oder nicht?

Köstinger erklärte Mittwochfrüh unbeirrt in einer Aussendung: "Wir haben auf EU-Ebene durchgesetzt, dass der österreichische Weg respektiert und unterstützt wird. Das Ergebnis ist ein wesentlicher Schritt in Richtung mehr Klima- und Umweltschutz in der europäischen Agrarpolitik, und gleichzeitig bekommen die Bäuerinnen und Bauern die Mehrleistungen abgegolten." Österreich sei "der Feinkostladen Europas, von der Almwirtschaft im Westen bis hin zum Ackerbau im Osten. Das österreichische Agrarmodell ist ein Zukunftsmodell", das man abgesichert habe. Wie genau, will sie vor Journalisten noch erläutern. (Regina Bruckner, 21.10.2020)