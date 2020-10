Trump wirbt bei Wahlauftritt um Stimmen in einem der am härtesten umkämpften "Battle States". Biden bereitet sich auf TV-Duell vor und schickt seinen Ex-Boss Barack Obama hin

Bei Trumps Wahlkampfauftritt in Erie, Pennsylvania, war auch junges Publikum vertreten. Foto: Reuters/TOM BRENNER

"Wenn wir Pennsylvania gewinnen, gewinnen wir das ganze Ding", rief US-Präsident Donald Trump am Dienstagabend (Ortszeit) in Erie in die Menge. Seine Kampagne war zwei Wochen vor der US-Wahl nach Pennsylvania gezogen, wo er auf einem Flugfeld zu hunderten Anhängern sprach. Masken sah man wie bei seinen sonstigen Wahlkampfauftritten wenige, wie gewohnt standen die Menschen dicht aneinander.

Mit seinem Urteil hat Trump Recht: Pennsylvania ist eine der wichtigsten "Battle States" im US-Wahlkampf. 2016 gewannen dort die Republikaner um Haaresbreite – 48,2 Prozent der Stimmen konnten sie holen, die Demokraten kamen auf 47,5 Prozent. Das war bei knapp drei Millionen Menschen in dem Bundestaat an der Ostküste eine lächerliche Differenz von rund 44.000 Wählerinnen.

Nicht an seiner Seite war Melania Trump. Sie hatte den ersten Auftritt mit ihrem Mann nach zwei Monaten kurz zuvor abgesagt. Die First Lady hatte sich ja wie ihr Mann mit dem Coronavirus infiziert. Melania leide unter einem "anhaltenden Husten" und werde aus Vorsicht nicht reisen, teilte ihre Sprecherin Stephanie Grisham mit.

Er brauche eine zweite Amtszeit, damit er eine erfolgreiche Erholung von der Pandemie sicher stellen könne, versuchte Trump seine Anhänger also alleine zu animieren. Sein demokratischer Herausforderer Joe Biden würde Jobs im Bundesstaat dezimieren. Das sei eine Wahl zwischen einer "Trump Super-Erholung" (Trump super recovery) oder einer "Biden Depression" (Biden depression).

Obama im Auto-Drive-in

Biden selbst setzt seine Tour gerade aus, weil er sich für die TV-Debatte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (MESZ) in Nashville vorbereitete. Daher schickt Biden seinen ehemaligen Chef, Ex-Präsident Barack Obama, nach Pennsylvania. Der wird am Mittwoch für Biden, der ja acht Jahre lang sein Vize war, in einem Auto-Drive-in in Philadelphia die Fahnen schwingen.

In Umfragen liegt Biden zwar aktuell in dem wichtigen Bundesstaat voraus, allerdings konnte Trump wieder ein bisschen aufholen. Eine Reuters-Umfrage vom Dienstag sieht die Zustimmungswerte dort für Biden aktuell bei 49 Prozent und die für Trump bei 45. Im gesamten Land liegen die Werte bei 52,2 Prozent für Biden und 41,9 Prozent für Trump (Daten: FiveThirtyEight).

Zwei Wochen vor den Wahlen haben zirka ein Viertel der US-Wählerinnen und Wähler bereits im Zuge der "Early Votes" ihre Stimme abgegeben. Die nationalen Umfragen sehen Biden als Gewinner. In den umkämpften Swing States wie zum Beispiel – neben Pennsylvania – Florida und North Carolina sind die Zahlen aber deutlich knapper. Vor allem in North Carolina liefern sich die zwei ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Was aber auch auffällt: Auch Bundesstaaten, die sonst traditionell fest in republikanische Hand sind, wie Georgia und Texas, werden bei diesen Wahlen zu Wackelkandidaten.

Trump hätte also jeden Grund, zunehmend nervös zu werden. Eine seiner geplanten "October surprises", nämlich das dubiose Auftauchen eines Datenträgers mit E-Mails, die beweisen sollen, dass Joe Bidens Sohn Hunter in der Ukraine und China in korrupte Geschäfte verwickelt sein soll, hat medial nicht gezogen. So dubios war die Geschichte, dass nicht einmal der ansonsten eher Trump-treue Sender Fox News der Schlagzeile viel Aufmerksamkeit gönnte. Die New York Times legte am Dienstagabend (Ortszeit) damit nach, dass auch Trump zweifelhafte Konten mit Verbindung nach China habe.

Interview abgebrochen

Ob Trump langsam die Nerven reißen? Ein Interview mit den TV-Sender CBS brach der Präsident jedenfalls vorzeitig ab. Das teilte der Sender am Dienstagabend mit, ausgestrahlt wird das Gespräch erst am Sonntag. Lesley Stahl hat das Interview für ein Special der Sendung "60 Minutes" geführt, Trump warf der renommierten Journalistin per Twitter vor, dass das Gespräch "Fake" und "parteiisch" gewesen sei. Er ging sofort in die Offensive: Er plane einen Mittschnitt noch vor Sonntag selbst zu veröffentlichen.

Das Rennen bleibt knapp, die kommende TV-Debatte in Nashville schätzt Politikberater Yussi Pick zwar nicht als wahlentscheidend ein. Doch er sieht darin vor allem für Trump noch eine letzte Gelegenheit, Unentschlossene auf seine Seite zu bringen.

Barrett soll am Montag bestätigt werden

Eine weitere Gelegenheit für Trump zu glänzen könnte der kommende Montag sein: Da soll seine umstrittenen Kandidatin für das US-Höchstgericht, Amy Coney Barrett, vom US-Senat bestätigt werden. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, gab diesen Fahrplan am Dienstagabend bekannt. Nach den Anhörungen im Justizausschuss sind alle Wege zu der Abstimmung frei. Die Zustimmung der Abgeordneten ist der Richterin aufgrund der Mehrheitsverhältnisse so gut wie sicher.

Eine Bilanz konnte Biden bereits im September für sich gewinnen: Wie die finanzielle Offenlegung an die Wahlkommission vom Dienstag zeigt, sind Trumps Kampagnenfinanzen im September auf 63 Millionen US-Dollar geschrumpft. Biden hat zwar seine noch nicht offengelegt, hat aber bereits bekanntgegeben, dass er zusammen mit seiner Partei 432 Millionen gesammelt hat. Trumps Team hatte bekanntgegeben, dass es bei ihm und den Republikanern nur 251 Millionen sind. (Reuters, APA, saw, 21.10.2020)