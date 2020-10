Am 3. November wird in den USA der Präsident gewählt: Donald Trump kämpft um eine zweite Amtszeit, Joe Biden geht für die Demokraten ins Rennen und will den unberechenbaren US-Präsidenten vom Thron stürzen. Im folgenden Quiz geht es um die US-Wahl, um Wahlmänner, um Staaten und Daten – testen Sie Ihr Wissen!



Wie viele richtige Antworten haben Sie? (Rainer Patzl, ÖQV, 23.10.2020)