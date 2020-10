Wann wir im Bett sein sollten und was guten Schlaf ausmacht – der Schlafmediziner Ingo Fietze gibt im Podcast Rat

Wer zu wenig schläft, kann Gelerntes nicht verarbeiten – und sabbert womöglich auch noch auf den Prüfungszettel. Foto: imago images/Panthermedia

"Wenn du keine demenzielle Erkrankung haben möchtest, schlaf dein Leben lang ausreichend – dann kann dir das nicht passieren." Das sagt Ingo Fietze, Leiter des Interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums an der Berliner Charité. In der achten Folge des "Besser leben"-Podcasts erklärt der deutsche Schlafpapst im Interview, wie viel Schlaf wir brauchen, was guten Schlaf ausmacht – und welche Konsequenzen es hat, wenn wir nicht genug schlafen. Außerdem spricht er über den Unsinn und die Konsequenzen der Zeitumstellung und erklärt, wie man Schlaf nachholen kann und wann wir sogar zu viel schlafen. (red, 22.10.2020)

Hinweis: Die gekürzte Fassung des Interviews erscheint in der Wochenendausgabe des STANDARD und am Wochenende auch online.

Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Foto: Volvo