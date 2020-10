Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus inIbiza.

Wien – Seit Mittwoch ist die erste kostenlose Folge der achtteiligen Audio-Doku "Going to Ibiza" in Österreich und Deutschland auf der Audio-App FYEO abrufbar, die Doku wurde von der "Süddeutschen Zeitung" produziert und beleuchtet die Ibiza-Affäre. Das Projekt behandelt Korruption und Populismus in Österreich und kehrt zurück zu Heinz-Christian Straches Anfängen, der FPÖ unter Jörg Haider, und durchleuchtet auch Sebastian Kurz’ Aufstieg an die Spitze des Staates, heißt es in der Ankündigung. Thema ist auch, wie das Ibiza-Video an die Öffentlichkeit kam und was Österreich aus der Affäre gelernt hat. Die "Süddeutsche Zeitung" arbeitete für das Projekt unter anderem auch mit Audio-Material von Puls 24.

Corinna Milborn, Infochefin von Puls 24: "Die Ibiza-Affäre hat ein Schlaglicht auf das System von Postenschacher und politischem Einfluss in Österreich geworfen und wird die Republik nachhaltig verändern, weit über den Sturz der türkis-blauen Regierung hinaus. Sie hat in Folge auch tiefe Gräben innerhalb des rechten Lagers aufgerissen. Der Austritt des ehemaligen Parteiobmanns Heinz-Christian Strache, die Gründung seiner eigenen Partei und der Streit mit seiner ehemaligen "Parteifamilie" hat die Züge eines großen Dramas, das mit der Wien-Wahl die politischen Kräfteverhältnisse in Österreich verschoben hat. Ich freue mich sehr auf den Podcast, der diese Geschichte aufarbeitet, und bin stolz, dass wir als Puls 24 dazu beitragen konnten."

Die Hosts von "Going to Ibiza" sind "SZ"-Redakteurin Leila Al-Serori – sie war maßgeblich an den Recherchen rund um das Ibiza-Video beteiligt – und Vinzent-Vitus Leitgeb, bei der "SZ" schreibt, spricht und schneidet er im Podcast-Team – vor allem für den Recherchepodcast "Das Thema" und den Nachrichtenpodcast "Auf den Punkt". (red, 21.10.2020)