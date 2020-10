Der Mann wurde bei einem Verkehrsschwerpunkt erkannt. Foto: APA / Lukas Huter

Wien – Wilde Szenen haben sich am Dienstagvormittag in Wien-Brigittenau abgespielt: Ein wegen gefährlicher Drohung gesuchter Autolenker wollte sich in der Othmargasse seiner Anhaltung entziehen. Er lenkte den Wagen auf einen Gehsteig, rammte einen Polizisten und gefährdete Fußgänger. Der Uniformierte schoss zweimal auf die Hinterreifen des Fluchtautos. Der Mann konnte vorerst entkommen, berichtete die Polizei.

Gesuchter bereits mehrmals geflohen

Der 28-jährige amtsbekannte Österreicher soll seine Ex-Freundin bedroht haben, es besteht eine Festnahmeanordnung. Außerdem ist ein Strafbetrag im fünfstelligen Bereich zur Bezahlung offen. Im Zuge eines Verkehrsschwerpunkts erkannten Polizisten den Mann, der rücksichtslos davonraste. Der Polizist wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak soll sich der Gesuchte schon mehrmals der Anhaltung entzogen haben. (APA, 21.10.2020)