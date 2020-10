Peter Parker (Tom Holland) begibt sich im brandneuen Spider-Man-Anzug auf Verbrecherjagd in New York – "Spider-Man: Homecoming", 20.15 Uhr, ORF 1. Foto: ORF / Sony Pictures

19.40 REPORTAGE

Re: Waldbrände in Deutschland – Eine unterschätzte Gefahr? Man kennt die Schreckensmeldungen aus Australien, Kalifornien und Südeuropa. Doch auch bei uns werden sie zu einer immer größeren Gefahr. Bis 20.15, Arte

20.15 HELDENHAFT

Spider-Man: Homecoming (USA 2017, Jon Watts) Ein Superheld, der nicht einfach vom Himmel fällt: Teenager Peter Parker (Tom Holland) muss sich erst mit seiner Identitätsfindung herumschlagen. Zwischen Highschool und Verbrecherjagd bekommt er es mit Michael Keaton als Superschurken zu tun und kann sich auf die Hilfe von Robert Downey Jr. als Mentor und Jacob Batalon als Schulfreund Ned verlassen. Bis 22.15, ORF 1

Trailer zu "Spider-Man: Homecoming". KinoCheck

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht In den Prozessen, die für diese Ausgabe dokumentiert wurden, geht es darum, dass jemand sein Haus, seine Wohnung oder sein Geschäft verlieren könnte, weil sich herausgestellt hat, dass die Bauordnung negiert wurde oder ein Geschwisterstreit eskaliert ist. Bis 22.00, ORF 2

21.20 DISKUSSION

Politik live: Alles klar? Wer hat noch Durchblick bei den Corona-Maßnahmen? Reiner Reitsamer diskutiert mit seinen Gästen. Bis 22.10, ORF 3

21.45 SERIE

Moloch (1–3/6) Ein Mann, der mitten in der Stadt in Flammen aufgeht, ist erst der Anfang einer Serie von Feuertoten, die eine französische Küstenstadt in Atem hält. Waren es Morde oder Selbstverbrennungen? Louise (Marine Vacth), Praktikantin bei der lokalen Zeitung, wittert eine große Story und lässt sich dafür auf eine Beziehung zum Polizisten Tom ein. Bis 0.25, Arte

22.10 MAGAZIN

Im Brennpunkt: #Trump – Der Social-Media-Präsident Die Timeline des Twitter-Accounts von Donald Trump bietet nicht nur einen Einblick in seine Gedankenwelt, sondern sie ist auch eine Chronologie seiner Präsidentschaft. Um 22.55 Uhr folgt Trump gegen China: Handelskrieg der Wirtschaftsmächte, danach ab 23.45 Uhr I Love Trump: Warum Amerikaner ihren Präsidenten lieben. Bis 00.35, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Verängstigte Gesellschaft – Zerbrechen wir an Corona? Es diskutieren der Hirnforscher Gerald Hüther, der Arzt Richard Greil, die Biologin Barbara Schweder, die Ergotherapeutin Miriam Wagner und der Schauspieler Gernot Haas. Bis 23.30, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Sorge wegen des Winters: Ist die Wintersaison noch zu retten? / Homeoffice für immer: Wie Corona unsere Arbeitswelt verändert. / Ausgeknipst: Die ungewisse Zukunft der Fotokamera. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind Schauspielerin und Dancing Stars-Teilnehmerin Edita Malovčić, Migrationsforscher Gerald Knaus, Sänger Roland Neuwirth und Schriftsteller Stefan Kutzenberger. Bis 0.05, ORF 2