Coronavirus

11.077 Postings

Negativrekord: 1.958 neue Corona-Fälle in Österreich, Tschechien verhängt Lockdown

Tschechien meldet mit 11.984 Neuinfektionen ebenfalls einen Rekord. Am Freitag treten in Österreich verschärfte Maßnahmen in Kraft. Die Corona-News im Überblick