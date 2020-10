Coronavirus

In Westösterreich droht mehr Rot auf der Coronampel, 1.958 Neuinfektionen in Österreich

Tschechien meldet mit 11.984 Neuinfektionen ebenfalls einen Rekord. Am Freitag treten in Österreich verschärfte Maßnahmen in Kraft. Die Corona-News im Überblick