Düsseldorf/Wien – In Deutschland wurden am Mittwoch die IVW-Auflagenzahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Das heimische Magazin "Falstaff" von Herausgeber Wolfang M. Rosam überholte in diesem Zeitraum den deutschen Mitbewerber "Feinschmecker" und kommt aktuell bei der verkauften Auflage auf 53.093 Stück, das bedeutet ein Plus von 0,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Zahl der verkauften Exemplare steigt um 0,89 Prozent zum Vorjahresquartal auf 53.093. Beim Konkurrenten "Feinschmecker" sank die Anzahl der verkauften Exemplare um 25,12 Prozent zum Vorjahresquartal auf 52.757 Stück, rechnet Rosam in einer Aussendung vor.

Bei den Abos liegt der "Falstaff" jetzt bei 28.230 Exemplaren (plus 2,21 Prozent), der "Feinschmecker" kommt hier auf 16.535 Stück (minus 6,83 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2019). In Österreich wird der "Falstaff" von der Auflagenkontrolle ÖAK wegen überwiegend kostenlosem Vertrieb unter den Gratismagazinen geführt. (red, 21.10.2020)