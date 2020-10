Dominik Thalhammer: "Wir müssen mit ähnlich viel Mut wie in Lissabon spielen". Foto: EPA/JOSE SENA GOULAO

"Tottenham wird nicht der eine Klub sein, mit dem ich kein Silber hole." Im März dieses Jahres, nicht einmal fünf Monate nach seiner Verpflichtung als Trainer der Londoner, fuhr José Mourinho im Krisenmodus. Der Nachfolger des Argentiniers Mauricio Pochettino, der seinerseits die Spurs in fünfeinhalb Jahren in lichte Höhen wie ins Madrider Finale der Champions League (0:2 gegen Liverpool) geführt, dann aber den Faden verloren hatte, war angetreten, um zu retten, was zu retten war – das internationale Geschäft.

Das gelang mit Ach und Krach nach der Corona-Pause der Premier League mit Platz sechs und also der Qualifikation für die Europa-League-Qualifikation. Damit hat der Portugiese zwar noch nicht, wie immer wieder süffisant gefordert, den Beweis dafür erbracht, weiterhin das Anrecht auf das selbst gewählte Prädikat "special" zu haben. Unwahrscheinlich ist es aber nicht, dass Mourinho bis zum Vertragsende an der New White Hart Lane in Sommer 2023 das Silber holt, das die Nordlondoner schon so viele Jahre entbehren.

Der letzte nennenswerte Erfolg – abgesehen vom Gewinn des bescheidenen Ligacups 2008 – liegt bald 30 Jahre zurück. 1991 besorgten Stars wie Paul Gascoigne und Gary Lineker unter Trainerlegende Terry Venables Tottenham Hotspur den FA-Cup.

Mourinho schwebt spektakulärere Titel an, auf die war er bisher schließlich abonniert – auf Meisterschaften, die er mit dem FC Porto, Chelsea, Inter Mailand und Real Madrid holte, auf Triumphe im Europacup, wie die Champions-League-Titel mit Porto und Inter, oder eine Stufe drunter. Sogar bei seinem sonst wenig beglückenden Wirken für Manchester United hat der Gewinn der Europa League herausgeschaut.

Lazarett und Leihe

Dass mit besserem Material bessere Ergebnisse zu erzielen sind, hat der zweifache Vater aus Setúbal oft und oft bewiesen. Mehr als 100 Millionen Euro wurden im verwichenen Sommer trotz der Verluste durch Corona von der den Verein kontrollierenden britischen Investmentgesellschaft ENIC locker gemacht. Die größten Verstärkungen für die Offensive kamen in Englands Teamkapitän Harry Kane und den Südkoreaner Heung-min Son aber aus dem eigenen Lazarett. Und der spektakulärste Neue ist ein Alter und nur geliehen: Gareth Bale.

Im Frühsommer 2013, als er noch Trainer Reals war, hatte Mourinho den Transfer des Turbostürmers von Tottenham zu den Königlichen eingefädelt, den Vollzug des 100-Millionen-Euro-Deals dann aber nicht mehr im Amt erlebt. Am nicht zuletzt selbst verschuldeten Unglück des Walisers in Madrid trägt er also keine Schuld.

Ob Bale unter Mourinho sein Glück wiederfindet, bleibt abzuwarten. Am vergangenen Sonntag, als die Spurs daheim gegen West Ham ein 3:0 in den letzten zwölf Minuten aus der Hand gaben, hatte der eingewechselte 31-Jährige den vierten Treffer stümperhaft vergeben. Gegen den LASK sollte Bale seine nächste Chance bekommen.

Gegen den teuersten Kader (mehr als 700 Millionen Euro) im Bewerb, im teuersten Stadion Europas (eine Milliarde) darf sich der LASK mit Fug und Recht als Außenseiters sehen. Coach Dominik Thalhammer sprach von einer Riesenchallenge. Den Kollegen Mourinho nannte er "inspirierend". Ein positiv auf Covid-19 getesteter Spieler des LASK zählte ohnehin nicht zum Kader. (lü, 21.10.2020)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zum Auftakt der Europa-League-Gruppenphase am Donnerstag, Gruppe J:

Tottenham – LASK (London, Tottenham Hotspur Stadium, 21.00 Uhr/live DAZN, SR Al-Hakim/SWE)

Tottenham: Hart – Doherty, Sanchez, Alderweireld, Davies – Winks, Lo Celso, Alli – Lucas, Vinicius, Bale

Ersatz: Lloris – Aurier, Dier, Reguilon, Höjbjerg, Lamela, Sissoko, Ndombele, Bergwijn, Kane

Es fehlt: keiner

LASK: Schlager – Wiesinger, Trauner, Filipovic – Ranftl, Holland, Michorl, Renner – Gruber, Raguz, Balic

Ersatz: Gebauer – Tscheberko, Ramsebner, Andrade, Madsen, Grgic, Haudum, Goiginger, Sabitzer, Reiter, Eggestein

Es fehlt: keiner

Parallelspiel in Gruppe: Ludogorez Rasgrad (BUL) – Royal Antwerpe