Hier kommen die Mediennews von heute:

TV-Tagebuch: Corona-Impressionen auf ORF 2 samt "Rundem Tisch": Es geht uns wolkig bis dramatisch – Trotz dem Comeback der "Seitenblicke" gibt es kein unbeschwertes, problemfreies Dasein

US-Wahl: Gespräch abgebrochen: Trump droht mit vorzeitiger Veröffentlichung von TV-Interview – US-Präsident kritisierte das mit der renommierten Journalistin Lesley Stahl für die CBS-Sendung "60 Minutes" geführte Gespräch als "Fake" und "parteiisch"

Nach Kritik: "Süddeutsche Zeitung" entschuldigt sich bei Igor Levit und "SZ"-Lesern – Leser empfinden den Text teils als antisemitisch und den Pianisten als Künstler und Menschen herabgewürdigt – Auch innerhalb der Redaktion sei der Beitrag kritisiert worden

Podcast: Audio-Doku "Going to Ibiza" der "Süddeutschen Zeitung" beleuchtet die Ibiza-Affäre – Ab sofort auf FYEO in Österreich und Deutschland verfügbar

Forum+: Mitdiskutieren zu den Wahlen in den USA im "Talk 1" und zu den Corona-Maßnahmen bei "Pro & Contra heute Abend im ORF und auf Puls 24/Puls 4

Streaming: Netflix enttäuscht mit mauem Wachstum – Aktie des Streaminganbieters gerät unter Druck

Paris: Französische Zeitung wegen Mohammed-Karikaturen bedroht – Aktionen auf Facebook gegen "La Nouvelle Republique"

Switchlist: Guter Trump – Böser Trump, Moonrise Kingdom oder "Gute Nacht Österreich" mit Peter Klien: TV-Tipps für heute Abend

Einen angenehmen Abend wünscht die Etat-Redaktion.