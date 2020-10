Einig sind sich alle: Niemand in Österreich will einen zweiten Lockdown wie im März, als Geschäfte und Schulen im ganzen Land geschlossen waren und kein Unterricht stattfand. Doch zugleich sprechen die Zahlen eine eindeutige Sprache. Von Dienstag auf Mittwoch gab es in Österreich 1.958 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das war der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Parallel steigt auch die Zahl der Hospitalisierungen.

Was muss getan werden, damit sich ein zweiter Lockdown verhindern lässt? Welche Kennzahlen sind wichtig, wie kann die Zusammenarbeit zwischen Bund und Wien verbessert werden? Und wenn regional Betriebe schließen müssen, verkraften das die Unternehmen des Landes noch?

Über all diese Fragen wollen wir in einer neuen Ausgabe unseres Videotalks "STANDARD mitreden" diskutieren. Mit dabei sind Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und die Gesundheitsökonomin Maria Hofmacher.

Stellen Sie Ihre Fragen!

Wie immer haben Sie die Möglichkeit mitzudiskutieren: Posten Sie einfach hier im Forum, die spannendsten Beiträge zum Thema werden wir mit unseren Gästen debattieren. Am Freitag treten eine Reihe von Verschärfungen in Österreich in Kraft, vor allem private Treffen müssen kleiner ausfallen. In vielen Bereichen gibt es aber keine einheitliche Regelung, etwa bei Sperrstunden. Gehen die neuen Vorgaben weit genug? Wo ist noch Bedarf? Welche Evidenz gibt es dafür, dass wir das Richtige tun und nicht zu wenig oder zu viel? Über all das wollen wir sprechen! Zu sehen gibt es den Talk am Freitag. Moderation: András Szigetvari. (red, 22.10.2020)