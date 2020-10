Heute ist Equal Pay Day: Frauen verdienen in Österreich immer noch weniger als Männer. Corona verschärft diese Situation.

Gleicher Lohn für gleicher Arbeit ist in Österreich immer noch in weiter Ferne.

Der Equal Pay Day in Österreich fällt heuer auf den 22. Oktober – an diesem Tag haben die Männer im Land schon das Geld verdient, für das die Frauen noch bis zum Jahresende arbeiten müssen. Wieso die Einkommensschere gerade in der Corona-Krise weiter aufgeht, welche Maßnahmen mehr Lohngerechtigkeit bringen würden und warum Frauen sich nicht mehr gegen diese Ungleichbehandlung wehren, erklärt Beate Hausbichler von dieSTANDARD. (red, 22.10.2020)

