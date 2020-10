WISSEN

25-jähriges Jubiläum fällt aus

Am Nationalfeiertag gedenkt Österreich an die am 26. Oktober 1955 in Kraft getretene Neutralität sowie daran, dass an dem Tag die letzten Soldaten der Besatzungsmächte das Land verlassen haben. Heuer hätte die 25. Leistungsschau des Bundesheeres am Heldenplatz stattfinden sollen – pandemiebedingt überträgt der ORF das Geschehen vor Ort am Montag von 9:15 bis 12:15 Uhr. Zwar werden dort einzelne Fahrzeuge des Bundesheeres stehen, erklärte Wiens Militärkommandant Kurt Wagner, aber sie werden nicht wie sonst öffentlich zugänglich sein. (nw)