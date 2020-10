Zuständig ist künftig die Behörde des Schulbezirks. Lockerungen bei Unter-Zehnjährigen werden rechtsverbindlich. Demnächst sollen in allen Bezirken Antigen-Schelltests an Schulen durchgeführt werden

In dieser Galerie: 2 Bilder Für Kinder unter zehn Jahren, in deren Klasse es einen positiven Fall gibt, entfallen die Corona-Tests. Foto: imago images/Westend61 Das Bildungs- und das Gesundheitsministerium präsentierten am Donnerstag ihre gemeinsame Strategie. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien –Es läuft mitunter suboptimal wenn an einer Schule Corona-Verdacht besteht. Das würden Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) natürlich nie so sagen, aber, immerhin: "In Einzelfällen haben wir bemerkt, dass es zu Interpretationsunterschieden gekommen ist", versuchte sich Anschober in einer möglichst eleganten Umschreibung. Das Resultat: Ein von beiden Ressorts gemeinsam erstelltes Konzept für ein einheitlicheres Vorgehen von Bildungs- und Gesundheitsbehörden. Entsprechend wortidente Erlässe werden noch heute, Donnerstag, herausgegeben.

Welche inhaltlichen Neuerungen damit einhergehen?

Unabhängig vom Wohnort sollen für alle Schüler eines Schulstandorts die gleichen Quarantäneregeln gelten – genannt " Standort-Prinzip ".

". Für Kinder unter zehn Jahren, in deren Klasse es einen positiven Fall gibt, entfallen die Corona-Tests für die restliche Klasse. Das heißt: Auch bei vorangegangenem engem Kontakt mit dem positiv Getesteten werden diese Schüler als "Kategorie-II-Kontaktpersonen" geführt und nicht automatisch in Quarantäne geschickt. Diese Regel gilt bereits seit September, wird aber nicht von allen Bundesländern umgesetzt – etwa Wien. Deshalb bekommt die Empfehlung jetzt Rechtsverbindlichkeit.

Darüber hinaus versprechen sich Faßmann und Anschober durch die generelle Änderung der Teststrategie hin zum verstärkten Einsatz von deutlich schnelleren Antigen-Tests auch für den Schulbereich eine merkliche Beschleunigung. Die erhoffte "Entlastung des Gesamtsystems" werde sich dann wohl auch in einer besseren Erreichbarkeit der Gesundheitsbehörden für und raschere Informationen an die Bildungseinrichtungen niederschlagen, glaubt Anschober. Damit solle es künftig zu keinen "unnötigen Quarantänemaßnahmen" mehr kommen, versprechen die beiden Minister. Damit der Plan aufgeht, appellieren sie aber ein wiederholtes Mal an die Länder, das Personal der Gesundheitsbehörden aufzustocken.

Vorsichtiger Pilot

Weiters will Faßmann auch im Schulbereich verstärkt auf Antigen-Tests setzen. Zuerst nur im Pilotversuch an einigen Standorten in Niederösterreich und Tirol, danach bundesweit. Als Grund für die schrittweise Einführung dieser Methode nennt der Bildungsminister die Orientierung am "Vorsichtsprinzip". Er wolle sicherstellen, dass auch die Logistik für das neue Vorgehen funktioniert. Der Schnelltest soll nämlich von mobilen Schularztteams durchgeführt werden.

Auch für Grundsätzliches zu Bildung und Schule war Platz. Und das gewann ob der sich abzeichnenden weitreichenden dunkleren Ampelfarben für eine ganze Reihe von Bezirken auch an Dringlichkeit. Faßmann erklärt sich den Wunsch nach Schulschließungen, der ihn – neben einer Reihe guter Tipps – auch immer wieder erreiche so: Das sei ein "Stellvertreterargument für eine tiefe Sehnsucht" nach der Vor-Coronazeit. Allerdings, wird Faßmann nicht müde zu betonen: Was bedeute diese Option neben den Auswirkungen auf das Recht auf Bildung etwa für die Frauen im Land, die beim Wechsel auf Distance Learning ja mehrheitlich daheim einspringen würden.

Umso wichtiger seien die nun vorliegenden Präzisierungen und die anvisierte Priorisierung des Bildungsbereichs: "Das ist notwendig, um die Unsicherheit aus dem Schulsystem wieder heraus zu nehmen", glaubt Faßmann. Aus medizinischer Sicht sei die Lage jedenfalls sonnenklar, sagen Anschober wie Faßmann: "Schule ist ein vergleichsweise sicherer Ort", insbesondere bei Kindern, die jünger als zehn Jahre sind.

Keine Freude mit, aber auch keine Kritik an den Ländern

Wie die vom STANDARD recherchierten Zahlen zu jenen mehr als 30.000 Schülerinnen und Schülern zu bewerten sind, die aktuell bereits nicht mehr an den Schulen unterrichtet werden – insbesondere in Salzburg und Tirol, wo die Bildungsampel seit einer Woche auf "orange" steht? Faßmann will hier keine Kritik an den Ländern üben, die entgegen seiner nachdrücklichen Empfehlung, dass "orange" nicht zwingend Distance Learning heißt, gehandelt haben. Aber: "Ich bin froh, dass keiner mehr ernsthaft diskutiert, ob wir die Schule der Sechs- bis 14-Jährigen schließen sollen". Denn Schule sei aus seiner Sicht, "als systemkritisch zu betrachten", erklärt Faßmann. Bei den Oberstufenklassen ist die Situation wohl eine andere.

Von den Großen noch kurz zu den ganz Kleinen im Bildungssystem: Alle am Donnerstag präsentierten Regeln sollen selbstverständlich auch als Empfehlungen für den elementaren Bildungsbereich verstanden werden. Aber: Zuständigkeit der Länder! (Karin Riss, 22.10.2020)