In Österreich übernimmt Atos immer wieder staatliche Aufträge

Der IT-Dienstleister Atos übernimmt das Cybersecurity-Beratungsunternehmen SEC Consult, wie in einer Pressemitteilung angekündigt wird. 600 Mitarbeiter sind in der DACH-Region tätig. "Atos profitiert von der Cybersecurity-Expertise von SEC Consult, insbesondere bei Pen-Testing, Red Teaming und Incident Response, die erhebliche Synergieeffekte mit den Aktivitäten und Kunden von Atos bieten", erklärt das Unternehmen. "SEC Consult hingegen kann auf die umfangreiche Expertise und die in den Rankings führenden Managed Security Services von Atos bauen."

Atos zählt weltweit über 110.000 Mitarbeiter in 73 Ländern und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von zwölf Milliarden Euro. In Österreich wird das Unternehmen immer wieder mit staatlichen Dienstleistungen beauftragt, zuletzt wurde etwa bekannt, dass die österreichische Polizei Gesichtserkennungssoftware des Dresdner Unternehmens Cognitec Systems gemeinsam mit Services von Atos IT Solutions nutzt. (red, 22.10.2020)