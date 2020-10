"So haben Sie die Hofburg noch nie gesehen!" Alexander Van der Bellen lädt zum virtuellen Tag der Offenen Tür in die Präsidentschaftskanzlei Alexander Van der Bellen

Normalerweise gibt es rund um den Nationalfeiertag für die Bevölkerung die Möglichkeit die Amtsräume des österreichischen Bundespräsidenten zu besichtigen. Coronabedingt ist das heuer nicht möglich. Zumindest nicht persönlich und vor Ort. Alexander Van der Bellen hat jedoch eine virtuelle Alternative parat. Der Bundespräsident, dem es laut Aussendung "ein besonderes Anliegen ist, der Bevölkerung auch in diesem Krisen-Jahr einen Blick in seine Amtsräume zu ermöglichen", hat mit seinem Team ein Drohnen-Video erstellt, über das der Tag der Offenen Tür zumindest virtuell gemacht werden kann.

Van der Bellen führt die Zuseherinnen und Zuseher höchstpersönlich – begleitet von Bildern aus der Perspektive der Drohne – durch seine Amtsräume. Und er zeigt dabei auch Teile der Präsidentschaftskanzlei, die noch kaum jemand gesehen hat.

Van der Bellen: "In normalen Jahren besuchen mehr als 2.000 Menschen aus ganz Österreich am Nationalfeiertag die Räumlichkeiten der Präsidentschaftskanzlei. Das ist heuer leider nicht möglich. Mir ist es wichtig, dass jede und jeder auch dieses Jahr einen Blick in die Hofburg werfen kann. Heuer aus ganz besonderer Perspektive. Ich verspreche Ihnen: So haben Sie die Hofburg noch nie gesehen!" (red, 22.10.2020)