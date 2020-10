Das ATV-Erfolgsformat "Bauer sucht Frau" ist wieder auf Rekordkurs. Foto: ATV

Wien – Das ATV-Erfolgsformat "Bauer sucht Frau" erzielte am Mittwoch um 20.15 Uhr einen neuen Staffel-Rekord. Der Marktanteil lag laut Senderangaben in der Zielgruppe von 12 bis 49 Jahren bei 17 Prozent. Durchschnittlich 379.000 Zuseher ließen sich die Ausgabe der Hofwochen nicht entgehen. ATV war damit der Primetime-Sieger bei den 12- bis 49-Jährigen und der meistgesehene Privat-TV-Sender in der Gesamtbevölkerung ab 12 Jahren.

In der Zielgruppe ab zwölf Jahren wurde "Bauer sucht Frau" aber von ORF 1 und seiner Dok1-Schiene übertrumpft. Die Doku "Guter Trump, böser Trump" sahen im Schnitt 393.000 Leute. Den Talk im Anschluss um 21.05 Uhr verfolgten 289.000. "Gute Nacht Österreich" mit Peter Klien um 22 Uhr kam auf 144.000 Zuseher. In ORF 2 konnte Inga Lindström um 20.15 Uhr 636.000 Seher verbuchen. (red, 22.10.2020)