In dieser Galerie: 4 Bilder Foto: Activision Foto: Activision Foto: Activision Foto: Activision

Erzählen Sie uns uns den Zusehern danach, was Sie beim Spielen besonders beeindruckt hat, welche Features neu sind und worauf sich die STANDARD-Community sonst noch so freuen darf. Als Dankeschön dürfen Sie sich "Call of Duty: Black Ops Cold War" für die Playstation 4 oder 5 behalten, damit Sie danach auch Ihren Freunden zeigen können, wer das Gamepad am besten im Griff hat.

Worum geht's im Spiel?

Der Kalte Krieg und seine geopolitischen Auswirkungen in den frühen 80er Jahren führt Sie mit dem CIA-Agenten Russell Adler zurück in die Geschichte. Finden Sie einen sowjetischen Spion, der Übles im Schilde führt. Während Sie in der packenden Story-Kampagne durch die Geschichte geführt werden, gibt es im Mehrspieler jede Menge Neuigkeiten. Im Spielmodus "Fireteam", bei dem Sie mit bis zu 40 Spielern spielen können, kommen alle auf ihre Kosten:

Call of Duty

Jetzt mitmachen und "Call of Duty: Black Ops Cold War" probespielen

Spielen Sie virtuell gemeinsam mit Redakteur Markus Sulzbacher den neuesten Teil der erfolgreichen und preisgekrönten Spieleserie "Call of Duty" auf Ihrer Playstation 4. Zeigen Sie Ihre Skills vor der Webcam und berichten Sie der Community von Ihren Eindrücken in einem Video, das dabei entsteht. Sie erhalten die Gelegenheit das Spiel richtig gut kennenzulernen und verraten danach authentisch, was Sie vom Spiel halten – von Gamer zu Gamer.

Bewerben Sie sich dazu einfach über dieses Formular. Wir melden uns anschließend bei Ihnen – idealerweise mit einer Einladung zum gemeinsamen Zocken. Gespielt wird am Mo, 30.11.2020.

Jetzt bewerben!