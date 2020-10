Der US-Präsident meint eine echte Waffe, die allerdings noch nicht im Einsatz ist. Foto: APA

In den vergangenen Tagen hat US-Präsident Donald Trump mehrfach den Namen von militärischen Hyperschallraketen, die vom US-Militär entwickelt werden, falsch ausgesprochen. So sprach er auf vier verschiedenen Wahlkampfveranstaltungen von "hydrosonic missiles" anstatt "hypersonic missiles", also Hyperschallraketen. Bei der "Hydrosonic"-Rakete handle es sich um eine "Superduper"-Waffe, die in "Hydrosonic"-Geschwindigkeit, also "fünf- bis siebenmal schneller als die schnellste Rakete der Welt", fliegen könne. Bei einer anderen Veranstaltung hieß es wiederum, dass die Rakete 17-mal schneller sei als die bisher schnellste.



Wie "Business Insider" berichtet, verrät eine Google-Suche, dass "Hydrosonic" der Name einer elektrischen Zahnbürste des Unternehmens Curaprox ist. Zuvor hatte Trump sich mehrfach über seinen Konkurrenten für das Präsidentschaftsamt, den Demokraten Joe Biden, lustig gemacht, weil dieser sich versprochen hatte.

Rüstwettkampf

Tatsächlich spricht Trump von einer echten Waffe, die vom Pentagon im März erfolgreich getestet wurde – sie fungiert als Prototyp für künftige Hyperschallraketen und ist 17-mal schneller als Schall. Und während er behauptet, die USA nutzen solche Waffen, kam bisher keine solche in der Praxis zum Einsatz.

Die US-Army und US-Navy arbeiten aktuell an Prototypen, die allerdings erst in einigen Jahren auf dem Schlachtfeld verwendet werden sollen. Dabei sind die USA nicht allein, auch China und Russland rüsten in dem Bereich auf. Der Grund: Wegen ihrer Geschwindigkeit ist es kaum möglich, sich gegen Hyperschallraketen zu wehren. (red, 22.10.2020)