"From sea to shining sea" erstrecken sich die Vereinigten Staaten von Amerika. Zwischen Atlantik und Pazifik, Kanada und Mexiko liegen – mit Ausnahme von Alaska und Hawaii – die 48 der 50 Bundesstaaten. Mit einer Reise allein kann man dem drittgrößten Staat der Erde also unmöglich gerecht werden. Die einen wird es an die endlosen Strände Südfloridas ziehen, die anderen in die Rocky Mountains, in die landschaftlich unglaublich diversen Nationalparks oder eine der zahlreichen Metropolen wie New York, Chicago, Miami oder San Francisco. Manche wollen die Vergnügungsparks besuchen, andere das Land mit dem Auto von Küste zu Küste durchqueren, in den hohen Norden oder in den tiefen Süden. Die Möglichkeiten, die USA zu bereisen, sind also quasi unendlich. Dieser STANDARD-User erzählt von vergangenen Reisen:

Ein anderer malt sich seine Traumreise aus:

Welche USA-Reisen haben Sie schon erlebt?

Was waren bisher Ihre Highlights? Was wollen Sie unbedingt noch sehen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Reiseempfehlungen im Forum! (aan, 29.10.2020)