Daniel Hartwich und Sonja Zietlow hätten sich statt aus Australien aus Wales melden sollen, jetzt wird es Deutschland. Foto: RTL

Köln/Wien – Das für Anfang 2021 geplante RTL-Dschungelcamp in Wales wird wegen der Coronapandemie verlegt, aber nicht gänzlich abgesagt. Statt der geplanten Übertragung aus Wales plane man nun eine Ersatzshow zu dem Format in Deutschland. Bild.de hatte zuvor von einer Absage berichtet.

RTL-Chef Jörg Graf teilte via Presseaussendung mit: "Liebe Kakerlakenfreunde, der Dschungel ist nicht abgesagt, es wird auch 2021 eine Dschungelshow stattfinden. Die aktuelle Coronalage zwingt uns tagtäglich am Konzept zu arbeiten, um das für alle Beteiligten sicher hinzubekommen."

"Wir hatten bis zuletzt gehofft, dass wir die nächste Staffel von 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' in Wales produzieren können. Doch mit dem Anstieg der Infektionszahlen haben wir uns im engen Austausch mit unserem Produzenten ITV Studios dagegen entschieden", erklärte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner. "So sehr uns diese Produktion am Herzen liegt, die Sicherheit und die Gesundheit für alle Beteiligten haben absolute Priorität. Deshalb planen wir eine neue, spannende IBES-Show mit Sonja und Daniel in Deutschland. Die Zuschauer können sich auf ein großes Spektakel im Januar freuen."

"Ich bin ein Star – holt mich hier raus!", wie die Show offiziell heißt, ist seit langem ein Erfolgsformat des Senders. Das Finale der 14. Staffel im Jänner verfolgten 6,22 Millionen Zuschauer in Deutschland. (red, 22.10.2020)