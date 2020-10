Nicht Jack Nicholson in "The Shining", sondern Horrormeister Stephen King selbst an der Schreibmaschine in der Doku "Das notwendige Böse", Arte, 21.45 Uhr. Foto: Toronto Star

20.15 KRIMI

Der gute Bulle – Friss oder stirb (D 2019, Lars Becker) Armin Rohde als "guter Bulle", der im Drogenmilieu von Berlin-Neukölln einen Verräter aus den eigenen Reihen ausfindig machen muss. Rohde arbeitete mit Drehbuchautor und Regisseur Lars Becker u. a. bereits bei der Nachtschicht-Reihe zusammen. Bis 21.45, Arte

21.45 DOKUMENTATION

Stephen King – Das notwendige Böse (F 2020, Julien Dupuy) Über 350 Millionen Exemplare wurden weltweit von den Horror-Romanen Stephen Kings verkauft. Was steckt hinter dem Erfolg? Julien Dupuys Dokumentarfilm spürt dem Autor anhand von selten gezeigten Interviews nach. Bis 22.40, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Kontinent der Vielfalt – Amerika vor 1492 (1) Im Vorfeld der US-Wahlen ein Blick auf die Geschichte Amerikas vor Kolumbus: ein Amerika der indigenen Kulturen, die den Doppelkontinent bereits vor Jahrtausenden besiedelten. Bis 0.05, ORF 2

22.45 GAUNERKOMÖDIE

Die letzten beißen die Hunde (Thunderbolt and Lightfoot, USA 1974, Michael Cimino) DerGanove Thunderbolt (Clint Eastwood) macht gemeinsame Sache mit dem Herumtreiber Lightfoot (Jeff Bridges) und zwei ehemaligen Komplizen, um an die Beute eines früheren Bankraubs heranzukommen. Die melodramatische Gaunerkomödie ist das Regiedebüt von Michael Cimino (Heaven’s Gate). Bis 0.40, BR

23.20 KONZERTFILM

Manu Dibango im Pariser Olympia (F 2014, Patrick Savey) Im März verstarb mit dem kamerunischen Sänger und Saxofonisten Manu Dibango der groovige Großmeister des Afro-Jazz. 2014 trat er mit großem Ensemble im legendären Pariser Olympia auf. Bis 0.45, Arte

0.40 RIESENSPINNE

Tarantula (USA 1955, Jack Arnold) Eine Wachstumsformel wirkt etwas zu gut, eine entflohene Riesenspinne wird zur tödlichen Gefahr. Clint Eastwood ist in Jack Arnolds flottem B-Movie in einer frühen Nebenrolle zu sehen. Bis 1.55, BR

0.55 KRIMI

Columbo – Zwei Leben an einem Faden(Columbo – A Stitch in a Crime, USA 1973, Hy Averback) Leonard Nimoy nicht als Spock, sondern als mörderischer Arzt Dr. Barry Mayfield. Ein Vintage-Highlight der zweiten Staffel mit Peter Falk als Inspektor Columbo. Bis 2.05, ORF 2

1.15 ACTIONTHRILLER

Atomic Blonde (S/H/USA/D 2017, David Leitch) Ex-Stuntman David Leitch schickt in seiner ersten Regiearbeit Charlize Theron als britische Geheimagentin in den Einsatz: Im Berlin des Jahres 1989 wimmelt es nur so von Doppelagenten. Die Atomic Blonde sammelt zum Soundtrack von Nena und David Bowie jede Menge blaue Flecken und macht in der Verfilmung der Graphic Novel The Coldest City die bestmögliche Figur. Bis 3.10, Puls 4

