Die Woche begann – wie sonst? – mit einer Pressekonferenz. Diesmal wurden von Bundeskanzler Kurz (ÖVP) die ab Freitag geltenden Maßnahmenverschärfungen verkündet. Trotz der Brisanz des Themas machten sich erste Ermüdungserscheinungen und Konzentrationsschwierigkeiten bemerkbar:



Kleine Missverständnisse warteten auf Aufklärung:

In manchen regte sich angesichts der bevorstehenden Einschränkungen aber auch ein schönes Gefühl – Hoffnung:

Andere warfen schon vor dem Ende der PK das Handtuch:

Für Aufregung sorgte die launige Runde Tiroler Politiker, die während einer Landtagssitzung nach 22 Uhr Alkohol tranken. Dieser User hat dazu netterweise eine kleine Checklist bereitgestellt:

Der Dienstag stand dann ganz im Zeichen von Markus Rogans, dem mittlerweile ehemaligen Mentalcoach der israelischen Fußball-Nationalmannschaft, überstürzter, Corona-positiver Abreise aus Israel:

Die Erkenntnis von User "Spannungskollektiv" sollte niemandem vorenthalten werden:

Für ein bisschen Sarkasmus ist zwischendurch immer Zeit. Besonders in der Wochenmitte:

Fotos von dichtem Gedränge vor Skiliften in österreichischen Skigebieten sorgten für viele Diskussionen. Dieser User rief zur Mäßigung auf, denn:

Über zu wenige Pressekonferenzen konnte sich in dieser Woche wahrlich niemand beschweren. Am Mittwoch tagte der Ministerrat und präsentierte anschließend die Ergebnisse. Unter anderem stellte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) einen neuen Fonds für eine Digitalisierungsreform vor. Dazu meint User "fizcaraldo":

Am Freitag gab es dann endlich wieder eine Pressekonferenz. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) appellierte an die österreichische Bevölkerung, in den Herbstferien daheim zu bleiben, Halloween auszulassen und sich bezüglich Allerheiligen an die Empfehlungen der Kirche zu halten.

