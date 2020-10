Die Polizei ermittelt. Foto: APA/DANIEL SCHARINGER

Wien – In Wien-Floridsdorf ist am Donnerstagnachmittag ein 56-Jähriger auf der Straße von einem unbekannten Täter mit einem Messer schwer am Hals verletzt worden. Zuvor war es in der Schöpfleuthnergasse offenbar zu einem Streit zwischen den Männern gekommen. Der Täter flüchtete und wurde vorerst nicht gefasst, berichtete die Polizei. Für eine sofortige Fahndung waren auch der Zugverkehr am nahegelegenen Bahnhof Floridsdorf und weitere öffentliche Verkehrsmittel angehalten worden.

Hintergründe unklar

Die Ursache der Auseinandersetzung gegen 14.15 Uhr war unklar, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass. Medienberichte, wonach es sich bei Opfer und Täter um einen Pfleger und einen Patienten aus einer psychosozialen Einrichtung beim Tatort handelt, konnte sie nicht bestätigen. Der Täter sei unbekannt, betonte Gass. Das Opfer wurde von der Wiener Berufsrettung versorgt und in stabilem Zustand in ein Spital gebracht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, übernahm die Ermittlungen. (APA, 22.10.2020)