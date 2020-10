Stimmen:

Dominik Thalhammer (LASK-Trainer): "Von der Aggressivität und dem Mut her haben wir nicht so ins Spiel gefunden, wie wir uns das vorgenommen hatten, nicht so den Druck gegen den Ball ausgeübt, wie wir es wollten. In der zweiten Hälfte waren wir aber um einiges couragierter und haben viele Dinge gut umgesetzt. Am Ende muss man sagen, dass bei Tottenham höchste individuelle Qualität da ist. Es war ein verdienter Sieg von Tottenham. Ich denke, dass die Mannschaften, gegen die wir punkten können, kommen werden."

Lukas Grgic (LASK-Mittelfeldspieler): "In der ersten Hälfte waren wir ein bisschen zu passiv gegen den Ball, in der zweiten Hälfte haben wir es aber gut in den Griff bekommen. Der größte Unterschied ist bei der individuellen Qualität. Ich glaube aber, dass wir uns tapfer dagegengestellt haben."

Jose Mourinho (Tottenham-Trainer): "Wir haben den LASK sehr gut analysiert. Ich habe mir das Spiel gegen Sporting Lissabon mit meinen Analysten mehrmals angeschaut. Wir haben schnell verstanden, dass sie uns wehtun können, wenn sie uns hoch anpressen und wir schlampig sind. Aber wir haben in diesem Bereich keine Fehler gemacht. In anderen Bereichen haben wir aber bessere Spieler und spielen mit hoher Intensität, das hat man heute gesehen. Der LASK ist aber sehr gut organisiert, der Trainer weiß, wie er spielen lassen will."

