Die Herbstferien stehen vor der Tür. Die beste Gelegenheit, noch einmal den Rucksack zu packen und die Wanderschuhe anzuziehen. Da sich das gerade heuer wohl viele denken, kann es auf den Bergen leicht voller werden als sonst.

Wer dem Trubel ausweichen möchte, ist gut beraten, sich dieses Ranking anzusehen. Darin wurden die Bewertungen der Wanderungen durch die Nutzer der Wandertouren-App AllTrails.com sowie die Anzahl der Nutzer pro Route in einem bestimmten Zeitraum betrachtet.

Großer Buchstein Foto: AllTrails.com

1. Großer Buchstein, Nationalpark Gesäuse, Steiermark

Dies ist der einfachste Aufstieg auf den Großen Buchstein. Die Route führt von Gstatterboden über den Brucksattel und das Krautgartel zum Gipfel. Wer vom Gstatterboden aus startet, wählt eine sportlichere Tour mit 1.650 Höhenmetern. Am Parkplatz kennzeichnet eine Tafel den Beginn des Aufstiegs.

Tipp: Es empfiehlt sich eine Übernachtung im Buchsteinhaus.

Tour: https://www.alltrails.com/de/trail/austria/styria/grosser-buchstein

Gamskogel und Tagweideck Foto: AllTrails.com

2. Gamskogel und Tagweideck Rundweg, Altenmarkt im Pongau, Salzburg

Diese Route führt auf die vier höchsten Gipfel des Wanderparadieses Zauchensee. Es geht auf den Gamskogel, die Arche, das Tagweideck und den Schwarzkopf. Von dort haben Wanderer herrliche Aussichten auf die Umgebung mit Niederen Tauern, Hohen Tauern, Tennengebirge und Radstädter Tauern.

Tour: https://www.alltrails.com/de/trail/austria/salzburg/gamskogel-und-tagweidegg-rundweg

Schneeberg, Pendling, Kala Alm Foto: AllTrails.com

3. Schneeberg, Pendling und Kala Alm, Tirol

Die Aussicht auf deutscher Seite ist sehr schön, aber die auf österreichischer Seite ist absolut spektakulär. Wanderer haben freie Sicht auf den Großvenediger und den Großglockner. Unterwegs kann im Pendlinghaus oder in der Kala Alm Hütte übernachtet werden. Wegen der aktuellen Corona-Pandemie kann es jedoch zu Einschränkungen im Gastbetrieb kommen.

Tour: https://www.alltrails.com/de/trail/austria/tyrol/schneeberg-pendling-und-kalaalm

Tieftalsee Foto: AllTrails.com

4. Tieftalsee, Furglerjoch und Furglersee, Serfaus, Tirol

Dieser wenig besuchte Streckenabschnitt in der Nähe von Serfaus empfiehlt sich zwar besonders von Mai bis September, kann aber auch an wärmeren Tagen im Herbst begangen werden. Wanderer starten von der Komperdellbahn in Serfaus, gefolgt von der Lazidbahn. Die Strecke führt weiter durch die Berge Böderköpfe und Furgler sowie am Tieftalsee vorbei. Über den Murmeltiersteig geht es weiter zum Furglersee. Wer die schwierige Wanderung nicht scheut, wird mit wunderschönen Panoramablicken belohnt.

Tour: https://www.alltrails.com/de/trail/austria/tyrol/tieftalsee-furglerjoch-furglersee

Silvretta Stausee Foto: AllTrails.com

5. Silvretta Stausee und Klostertaler Umwelthütte bei Gaschurn, Vorarlberg

Diese Route führt zunächst entlang des Silvretta-Stausee und dann zur Klostertaler Umwelthütte. Die Hütte auf 2.362 Metern hat eine bewegte Geschichte hinter sich und war jahrelang eine Bauruine. Die Wanderung lässt sich gut mit dem Seerundweg verbinden.

Tour: https://www.alltrails.com/de/trail/austria/vorarlberg/silvretta-stausee-und-klostertaler-umwelthutte

Ötscher Rundweg Foto: AllTrails.com

6. Ötscher Rundweg aus Lackenhof bei Gaming, Niederösterreich

Tiefe Schluchten und weite Täler kennzeichnen das Wandern auf dem Ötscher. Es gibt auch eine Vielzahl an einheimischen Tieren, Kräutern und seltenen Pflanzen, die darauf warten, entdeckt zu werden. Die Tageswanderung kann auch mit einer Übernachtung im Ötscherschutzhaus ausgedehnt werden (bitte aktuelle Corona-Hinweise beachten).

Tour: https://www.alltrails.com/de/trail/austria/lower-austria/otscher-rundweg-aus-lackenhof

Garfrescha Foto: AllTrails.com

7. Garfrescha nach Madrisella bei St. Gallenkirch, Vorarlberg

Ein anstrengender Aufstieg, der eine gute Grundkondition erfordert. Vom Gantenkopf geht es hinüber nach Nova Stuaba und zur Bergstation der Versattla-Bahn. Hinter der Seilbahn steigen Wanderer über Geröllfelder nach Versatla auf. Weiter geht es auf dem Grat zum höchsten Punkt der Tour von Madrisella. Vom Matschunerjoch geht es steil die Bach- und Boulderfelder herunter. In der Käserei Alpe Nova gibt es Einblicke in die Herstellung des Montafoner Sura Kees – einer regionalen Spezialität, die durch die Jahrhunderte hindurch das südlichste Tal Vorarlbergs geprägt hat.

Tour: https://www.alltrails.com/de/trail/austria/vorarlberg/garfrescha-nach-madrisella