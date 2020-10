Wegfahren, daheim bleiben, Tagesausflüge: Was tun mit den schulfreien Tagen?

Was haben Sie in den Herbstferien als Familie vor? Foto: APA/ANNIEV KOSTA

In den Herbstferien – soweit möglich – zu Hause bleiben und keine größeren Reisen unternehmen, so lautet der Appell von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) an die österreichische Bevölkerung. Größere Reisen hatten angesichts der Umstände wohl ohnehin nicht allzu viele vor. Doch aus Lockdownzeiten werden Eltern sich noch lebhaft daran erinnern, wie eng die eigenen vier Wände plötzlich wirken können, wenn alle rund um die Uhr daheim sind. Zumal das Wetter auch nicht unbedingt, wie noch im Frühling, nach draußen einlädt.

Die einen überlegen, mit der Familie die Großeltern zu besuchen, die anderen planen mehrere Tagesausflüge – soweit es der Job eben zulässt. Wieder andere haben ihren Urlaub bereits gebucht:

Dem Appell des Gesundheitsministers hält User "Incorruptus" Folgendes entgegen:

Wie verbringen Sie die Herbstferien?

Was unternehmen Sie als Familie? Was ist überhaupt möglich? Welche Bedenken haben Sie, worauf werden Sie achten? (aan, 27.10.2020)