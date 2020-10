Ein US-Gericht veröffentlicht nun Akten aus einer gegen Epstein-Klägerin Virginia Giuffre aus dem Jahr 2016. Foto: REUTERS / CARLO ALLEGRI

New York – Am Donnerstag veröffentlichte ein US-Gericht Unterlagen mit Aussagen Ghislaine Maxwells aus dem Jahr 2016: Darin bestritt sie, gesehen zu haben, wie der verstorbene Investmentbanker und Sexualstraftäter, Jeffrey Epstein, Sex mit minderjährigen Mädchen hatte. Auch wies sie zurück, bei den mutmaßlichen Vergewaltigungen beteiligt gewesen zu sein oder diese vorbereitet zu haben. Die britische Prominente wich laut Protokoll häufig den Fragen aus, blieb zeitweise hartnäckig oder antwortete gar nicht, als sie im April 2016 im Rahmen einer jetzt beigelegten zivilen Klage wegen Verleumdung gegen die Epstein-Klägerin Virginia Giuffre unter Eid auf Fragen der Anwälte antwortete.

"Ich kann nur bezeugen, was ich weiß, und das ist, dass Giuffre von von Anfang bis Ende über mich gelogen hat", sagte Maxwell. Die 58-jährige Maxwell hat sich nicht schuldig bekannt, Epstein Mitte der 1990er Jahre dabei geholfen zu haben, minderjährige Mädchen im Alter von 14 Jahren für illegale sexuelle Handlungen zu rekrutieren und zu pflegen, und sie hat gelogen, weil sie eine Beteiligung unter Eid geleugnet hat.

Keine Hinweise über Mittäter

Maxwells 418-seitige Aussage, die nun veröffentlicht wurde, gibt keine weiteren Hinweise über mögliche Mittäter. Nahezu alle Namen außer ihren und Epsteins wurden geschwärzt. Maxwells Anwälte hatten hart dafür gekämpft, die Aussage unter Verschluss zu halten. Sie fürchteten eine Beeinflussung des Verfahrens gegen ihre Mandantin durch die öffentliche Meinung.

An einem Punkt nannte Maxwell Giuffre eine "absolute und totale Lügnerin", als sie gefragt wurde, ob sie und Epstein zu dritt Sex hatten. Aber ein Bundesberufungsgericht sagte am Montag, dass das Recht der Öffentlichkeit, die eidesstattliche Aussage und andere Materialien, die ebenfalls am Donnerstag veröffentlicht wurden, zu sehen, wichtiger als die Bedenken Maxwells wären.



Maxwells Vater war der britische Medienmogul Robert Maxwell. Ihr Prozess ist für Juli 2021 angesetzt. "Die Entsiegelung dieses Transkripts hat zu einer öffentlichen Verbreitung anzüglicher Fragen und Antworten geführt, die in den Köpfen potenzieller Geschworener nachwirken können", sagte Brian McMonagle, ein Strafverteidiger in Philadelphia, der nicht in den Fall involviert ist. Sigrid McCawley, eine Anwältin von Giuffre, bezeichnete in einer Erklärung die Entsiegelung als "eine lange Zeit kommende und willkommene Etappe auf dem Weg zur Aufdeckung der Beweise für den Umfang und das Ausmaß des Sexhändlerrings von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell". Die Anwälte von Maxwell reagierten nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme.

Maxwell organisierte "professionelle Massagetherapeuten"

Epstein zählte einst den US-Präsidenten Donald Trump, den ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton und den britischen Prinzen Andrew zu seinen Freunden. Ihnen wurde kein kriminelles Fehlverhalten vorgeworfen. Giuffre, 37, sagte, dass Epstein sie mit Maxwells Hilfe als "Sexsklavin" gehalten habe, und erzählte dem "Panorama" der BBC, dass Epstein sie 2001 nach London brachte, um den Prinzen zu treffen, eine von drei Gelegenheiten, bei denen sie behauptete, Sex mit Andrew gehabt zu haben. Andrew dementier die Anschuldigungen.

Maxwell sagte, dass ein Großteil ihrer Arbeit für Epstein bis dahin darin bestand, Architekten, Köche, Dekorateure, Gärtner, Poolreiniger und andere einzustellen, die ihm bei der Instandhaltung von sechs Häusern halfen. Zu Epsteins Besitztümern gehörten ein Stadthaus in der Upper East Side von Manhattan, ein Haus in Palm Beach, Florida, und zwei ganze Inseln innerhalb der US-Jungferninseln." Ein sehr kleiner Teil meiner Arbeit bestand darin, von Zeit zu Zeit professionelle erwachsene Massagetherapeuten für Jeffrey zu finden", sagte Maxwell. "Ich habe nie unangemessene Aktivitäten von Minderjährigen mit Jeffrey gesehen", fügte sie hinzu.

Maxwell wirkte ausweichend, als eine Anwältin von Giuffre darauf drängte, ob sie Giuffre damit beauftragte, Epstein eine erotische Massage zu geben, und sagte, dass Giuffre "sich als Masseurin anbot und sich selbst einlud, zu kommen und eine Massage zu geben". Sie bestritt auch, eine Reihe von "Schulmädchen"- oder "schwarzen Lackleder"-Outfits für Epsteins Masseurinnen zu haben, und sagte, sie erinnere sich nicht an einen Wäschekorb mit Sexspielzeug, der in dem Haus in Palm Beach aufbewahrt wurde. Maxwell sagte auch aus, dass sie in Epsteins Flugzeugen mit Clinton geflogen sei, aber sie würde die Männer nicht als Freunde oder Bekannte bezeichnen. "Eine der Lügen, die sie erzählte, war, dass Präsident Clinton auf [Epsteins] Insel war, wo ich anwesend war", sagte Maxwell aus.

Fluchtrisiko

Maxwell wurde am 2. Juli in Bradford, New Hampshire, verhaftet, wo die Behörden sagten, sie habe sich auf einem Grundstück versteckt, das sie im Dezember gekauft hatte, während sie ihre Identität geheim hielt. Sie ist in einem Gefängnis in Brooklyn eingesperrt, nachdem der Richter in ihrem Strafverfahren sie als inakzeptables Fluchtrisiko bezeichnet hatte.

Epstein tötete sich im August 2019 im Alter von 66 Jahren in einem Gefängnis in Manhattan, während er auf den Prozess wegen der im Vormonat angekündigten bundesweiten Anklage wegen Sexhandels wartete. Er hatte 2007 ein Abkommen mit den Bundesstaatsanwälten über die Nichtverfolgung geschlossen, bevor er sich in Bezug auf die Anklage des Bundesstaates Florida schuldig bekannte. (Reuters, 23.10.2020)