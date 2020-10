Ein 24-Jähriger hat es sich zur Aufgabe gemacht, jede McDonald’s-Filliale in den USA, deren Eismaschine kaputt ist, zu tracken. Auf der Webseite "McBroken" des Softwareentwicklers Rashiq Zahid kann eingesehen werden, ob es möglich ist, Eis in dem jeweiligen Restaurant zu kaufen oder nicht. Zusätzlich werden Statistiken ausgegeben: So sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts rund zehn Prozent aller Maschinen defekt, im Bundesstaat New York sind es sogar rund 30 Prozent.

Ein Blick auf "McBroken". Foto: mcbroken

Zahid kam auf die Idee, als er in Berlin ein Eis kaufen wollte und keine verfügbar war. In der McDonald’s-App ist es in manchen Ländern – so auch in den USA und in Deutschland – möglich, über das Programm direkt zu bestellen. In Filialen, bei denen die Maschine defekt ist, wird diese Option ausgeblendet. Also erstellte er ein Programm, das bei jedem einzelnen McDonald’s-Standort minütlich versucht, ein Eis zu bestellen.

Allerdings wurde sein Programm rasch als Bot enttarnt und blockiert. Nach mehreren Versuchen fand er schließlich eine Lösung – schiebt die Software nur jede halbe Stunde Eis in den Einkaufswagen, wird sie auch nicht unterbunden. Wenn das möglich ist, wird der Standort bei "McBroken" als grün eingetragen, ansonsten ist er rot. (red, 23.10.2020)