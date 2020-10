Über die Verlagstochter Mediaprint ist die "Krone" nun beteiligt am Digitalzusteller "Briefbutler". Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Österreichs größter Zeitungsverlag Mediaprint, Tochter von "Kronen Zeitung" und "Kurier", hat sich am digitalen Briefzusteller "Briefbutler" beteiligt. Die Mediaprint hat mit ihrer Hauszustellung für Zeitungen auch eines der größten Zustellsysteme neben der Post.

RSA-Brief von der Mediaprint

Die Briefbutler-Betreiberin HPC Duale Zustellsysteme stellt schon seit eineinhalb Jahrzehnten und inzwischen auch in Deutschland und der Schweiz auch amtliche Poststücke digital zu. Werden die digitalen amtlichen Briefe nicht angenommen, müssen sie physisch zugestellt werden. Damit gingen sie bisher – kostspieliger – an die Post, künftig werden sie über die Mediaprint zugestellt. Das erklärt HPC-Gesellschafer Peter May, einer der Gründer und Hauptaktionäre hinter Briefbutler, auf STANDARD-Anfrage.

Die Mediaprint übernimmt vorerst 25 Prozent an der österreichischen Briefbutler-Betreiberfirma HPC Duale Zustellsysteme GmbH mit Sitz in Wien, an der HPC Dual Holding GmbH darüber hält sie laut Firmenbuch bereits zehn Prozent. Eine höhere Beteiligung der Mediaprint an dem Digitalzusteller soll intern Thema sein.

Die übrigen 90 Prozent gehören der HPC Dual AG mit Sitz im Schweizer Baar. Hauptaktionäre dort sind laut Geschäftsführer May die Gründer Hans-Gregor Anatol Heinrich, Hanspeter Weber-Kury, Peter May sowie Josef Schneider, zudem Co-Shop aus Deutschland und Investor Manuel Vogl, die die Briefbutler-Expansion nach Deutschland und in die Schweiz 2015/16 zu finanzieren halfen.

Revolutionsgedanken

Geschäftsführer und Gesellschafter Josef Schneider lässt zum Deal mit hoffnungsvollem Blick auf den deutschsprachigen Raum verlauten: "Die Briefmenge von aktuell rund 18 Milliarden Briefen in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz, Anm.) sinkt um rund zehn Prozent jährlich, während die Portokosten stetig steigen. Durch das Investment und die Expertise der Mediaprint werden wir die physische Zustellung in den nächsten Jahren durch die digitale Zustellung ersetzen und damit die Briefzustellung revolutionieren." Derzeit werde rund ein Viertel aller Briefsendungen der österreichischen Gemeinden digital zugestellt.

Die Mediaprint gehört zu je 50 Prozent Österreichs größter Tageszeitung "Krone" und dem "Kurier". Sie verfügt über eine großflächige Hauszustellung für Zeitungen, inzwischen in Kooperation mit einigen Bundesländerverlagen wie etwa in Tirol oder Salzburg. (fid, 23.10.2020)