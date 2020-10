Es gibt Neuigkeiten von Wanda! Foto: APA / HERBERT P. OCZERET

Wien – Ihre Österreich-Konzerte musste die heimische Kultband Wanda im Frühjahr coronabedingt absagen, dafür gibt es aber nun Neues zu hören: Am Freitag veröffentlichte die Gruppe mit "Jurassic Park" eine neue Single und ein dazugehöriges Musikvideo – das erste nach dem Ausstieg von Schlagzeuger Lukas Hasitschka im August.

Bei dieser Gelegenheit verwies man auch gleich auf die neuen Tournee-Termine im kommenden Jahr. Den Anfang macht die Olympiahalle in Innsbruck am 4. Juni, gefolgt von zwei Wien-Konzerten am 18. und 19. Juni in der Stadthalle. Am 9. Juli steht die Band in Linz (Donaulände) auf der Bühne, am 17. Juli folgt Graz (Freiluftarena B). Im Klagenfurter Wörtherseestadion ist man am 27. August zu Gast. (APA, 23.10.2020)