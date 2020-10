Starke Frauen, harte Fäuste, Wie das Leben so spielt, Landkrimi: Steirerwut, El Dorado, True Grit, Wild at Heart – dazu die Radiotipps

Wie hat es sich einst auf Burgen gelebt? Die Dokumentation "Burgen" geht dieser Frage unter anderem am Beispiel der militärisch nie bezwungenen Burg Eltz in Deutschland nach und räumt dabei mit einigen Vorurteilen auf – Arte, 20.15 Uhr. Foto: Arte

6.35 THEMENTAG

Musikland Österreich 3sat widmet dem Musikland Österreich einen ganzen Thementag: Zum Auftakt gibt es den Spielfilm Wir bitten zum Tanz aus dem Jahr 1941 mit Hans Moser und Paul Hörbiger als verfeindeten Tanzschullehrern, weiter geht es unter anderem mit Così fan tutte unter Nikolaus Harnoncourt um 11.15 und dem heurigen Sommernachtskonzert Schönbrunn um 15.45. Abends gibt es Rainhard Fendrichs Musical I Am from Austria um 20.15, das Biopic Falco – Verdammt, wir leben noch! um 22.50, einen Auftritt von Falco am Rathausplatz um 0.45 und mitten in der Nacht um 3.10 etwa Voodoo Jürgens & Haberer beim Wiener Donauinselfest 2018. Fast zum Schluss bzw. in der Früh um 4.25 dann Wolfgang Ambros & die No. 1 vom Wienerwald. Bis 5.35, 3sat

19.30 MAGAZIN

Starke Frauen, harte Fäuste – Thai-Boxen für alle Muay Thai, der populäre Nationalsport Thailands, ist nach wie vor eine Männer domäne. Doch immer mehr Mädchen und Frauen streben eine professionelle Karriere im Ring an und stellen damit alte Traditionen infrage. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORTAGE

Polizeipferde: Ein österreichisches Drama in zwei Akten ATV hat das Projekt um Herbert Kickls (Ex-Innenminister, FPÖ) Wunsch nach einer berittenen Polizei von den An fängen bis zur Einstellung begleitet. Zu sehen in zwei Teilen. Bis 21.15, ATV

20.15 KOMÖDIE

Wie das Leben so spielt (Funny People, USA 2009, Judd Apatow) Adam Sandler als Komiker George Simmons, der schwer erkrankt. Unerwartete Hilfe kommt von einem Newcomer (Seth Rogan). Komödien-Erneuerer Judd Apatow erzählt mit Insiderblick empathisch von den Funny People und lässt seinen selbstmitleidigen Helden wachsen.

Bis 22.35, ZDF neo

20.15 KRIMI

Landkrimi: Steirerwut (A 2019, Wolfgang Murnberger) Der vermeintliche Suizid eines Bauern (Helmut Berger) entpuppt sich als Mord, Hary Prinz und Miriam Stein ermitteln. Der jüngste Landkrimi, erneut von Wolfgang Murnberger inszeniert.

Bis 21.50, ORF 1

20.15 WESTERN

El Dorado (USA 1966, Howard Hawks) Mit seinem vorletzten Film El Dorado knüpfte der große US-Regisseur Howard Hawks an seinen Westernklassiker Rio Bravo an: John Wayne als in die Jahre gekommener Revolverheld greift seinem dem Alkohol zugeneigten Sheriff-Freund (Robert Mitchum) unter die Arme. Es regiert die heitere Gelassenheit von Profis. Bis 22.15, SWR

20.15 DOKUMENTATION

Burgen (D 2018, Martin Becker, Sabine Bier) Europa ist von die Fantasie anregenden Burgen übersät. Doch wie lebte es sich in diesen stummen Zeugen lang zurückliegender Vergangenheit? Die zweiteilige, an einem Abend ausgestrahlte Dokumentation versucht, der rheinland-pfälzischen Burg Eltz und dem französischen Schloss Vincennes neues Leben einzuhauchen und mit ein paar Mythen aufzuräumen. Bis 22.00, Arte

21.45 REMAKE

True Grit (USA 2010, Ethan Coen, Joel Coen) Die 14-jährige Mattie (Hailee Seinfeld) heuert den abgehalfterten US-Marshal "Rooster" Cogburn (Jeff Bridges) an, um den Mord an ihrem Vater zu rächen. Die Coen-Brüder hielten sich näher an die Romanvorlage von Charles Portis als der John-Wayne-Western Der Marshal. Das Ergebnis ist deutlich dunkler und schlicht meisterhaft. Bis 23.30, One

23.15 ROADMOVIE

Wild at Heart (USA 1990, David Lynch) Nicholas Cage als krimineller Sailor Ripley, der auf Elvis macht, Laura Dern gibt als Lula Pace Fortune seine Marilyn. Blutgetränkte Pop satire von David Lynch. Bis 1.15, WDR