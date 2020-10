Pressestunde mit Wilfried Haslauer, Vox Pop, Oktoskop: Soldiers – A Story from Ferentari, Die Insel der besonderen Kinder, Halloween, Cameron Carpenter im Konzerthaus Berlin, dazu die Radiotipps

Liest die Schlagzeilen vom Tod Lady Dianas: Helen Mirren als Queen Elizabeth II in Stephen Frears’ "Die Queen", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Tele München

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Wilfried Haslauer Fragen an den Salzburger Landeshauptmann stellen Christoph Kotanko (Oberösterreichische Nachrichten) und Regina Pöll (ORF). Bis 12.00, ORF 2

11.40 MAGAZIN

Vox Pop: Gefängnisse – Den Knast abschaffen? Raus aus den Gefängnissen, keine Strafen? Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass es weder unvernünftig noch gefährlich ist, die Anzahl der Gefängnisinsassen zu reduzieren und stattdessen vermehrt auf offenen Vollzug zu setzen. Bis 12.15, Arte

20.05 SOZIALDRAMA

Oktoskop: Soldiers – A Story from Ferentari (ROU/SRB/BEL 2017, Ivana Mladenović) In ihrem Spielfilmdebüt erzählt die bulgarische Dokumentarfilmemacherin Ivana Mladenović von der ungewöhnlichen Begegnung des Roms Alberto, einem Ex- Häftling, mit dem Anthropologen Adi. Mladenović ist auch zu Gast im Studio bei Robert Buchschwenter. Bis 22.30, Okto

20.15 MINISTER FRAGEN

Das Corona-Bürgerforum mit Rudolf Anschober Der Gesundheitsminister stellt sich live den Fragen der Österreicherinnen und Österreicher. Bis 21.25, Puls4

20.15 DRAMA UND DOKU

Die Queen (The Queen, GB/USA/F/I 2006, Stephen Frears) Großbritannien am 31. August 1997: Queen Elizabeth II (Helen Mirren) erfährt vom Unfalltod Prinzessin Dianas und schätzt die Stimmung der Öffentlichkeit völlig falsch ein. Regisseur Frears erzählt vom Widerstreit politischer Philosophien. Ein Porträt der Regentin zeichnet um 21.50 auch die Doku The Queen. Bis 23.25, Arte

20.15 TIM BURTON

Die Insel der besonderen Kinder (Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, USA 2016, Tim Burton) Jake (Asa Butterfield) macht sich nach dem Tod seines Großvaters auf den Weg zu einer Insel. Dort trifft er auf ein Waisenhaus für besondere Kinder und deren Hüterin Miss Peregrine (Eva Green) und ebenso auf deren Widersacher. Regisseur Tim Burton hat der Verfilmung des Romans von Ransom Piggs verlässlich seinen Stempel aufgedrückt. Bis 22.20, ORF 1

22.15 NOSTALGIE

Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen

Peter Rapp würdigt "50 Jahre Austropop" mit Archivfundstücken von Ambros bis Waterloo & Robinson. Bis 23.20, ORF 2

22.15 HORROR

Halloween – Die Nacht des Grauens(USA 1978, John Carpenter) Ein psychotischer Sechsjähriger begeht am Halloween-Abend einen Mord und treibt 15 Jahre später erneut sein Unwesen. Stilbildender Slasher-Horror von John Carpenter und Debüt der "Scream Queen" Jamie Lee Curtis. Bis 0.05, Tele 5

0.15 MUSIK

Cameron Carpenter im Konzerthaus Berlin Am heurigen Ostersonntag spielte der US-Organist im Konzerthaus Berlin Musik von mehreren Kontinenten. Bis 1.15, Arte