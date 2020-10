Tagesüberblick Coronavirus

Neuer Rekord mit 2.571 Neuinfektionen in Österreich, Anschober warnt vor Halloween und Reisen in den Herbstferien

Die Neuinfektionen in Europa haben sich in zehn Tagen verdoppelt. Bayern kündigt Testpflicht für Grenzpendler an, nur noch ein Prozent Österreichs ist auf Grün geschaltet. Die Corona-News des Tages im Überblick