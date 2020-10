[Inland] In Hohenems regieren Blau und Grün harmonisch "auf Augenhöhe". Eine Reportage aus der kleinen Vorarlberger Gemeinde

[Umwelt] Gewessler: Illegal nach Malaysia gelangter Plastikmüll wird zurückgeholt

[Italien] Gewaltausbruch wegen Ausgangssperre in Neapel

[USA] Donald Trump gefällt der neue Borat-Film nicht

[Kultur] Precht und Co: Philosophen drängen in die Mitte der Gesellschaft

[Soziale Medien] Chrissy Teigens Umgang mit ihrer Fehlgeburt: Selbstdarstellung oder Tabubruch?

[Wirtschaft] Industrie-Chef Knill: "Einen zweiten Lockdown halten wir nicht aus"

[Web] Die Zukunft der Fake-News ist deep

[Sport] Salzburg holt mühevollen Sieg bei der Austria. Die weiteren Ergebnisse der österreichischen Bundesliga finden Sie ebenfalls hier

Liverpool dreht Partie gegen Sheffield, ManCity lässt Punkte liegen. Die weiteren Ergebnisse der englischen Premier League finden Sie auch hier

[Wohnungssuche] Klein, aber fein sind diese wunderbaren Garconniere in Wien. Hier entlang zum Überblick.

[Wetter] Ein durchwegs sonniger und freundlicher Tag kündigt sich an. Allerdings können sich in den Niederungen einige Nebel- oder Hochnebelfelder teils recht zäh halten, besonders im Bodensee- und Donauraum, vom Weinviertel bis ins Grazer Becken und auch in den Tälern in Kärnten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. Teilweise über 20 Grad.

[Zum Tag] 2001: Microsoft veröffentlicht das neue Betriebssystem Windows XP.