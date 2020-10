Dominic Thiem schlägt in Wien auf.

Foto: APA/EPA/JULIEN DE ROSA

Wien – Titelverteidiger Dominic Thiem bekommt es am Dienstag zum Auftakt des mit 1,551 Mio. Euro dotierten Erste Bank Open in Wien mit dem Japaner Kei Nishikori zu tun. Erster möglicher gesetzter Gegner des US-Open-Siegers wäre im Viertelfinale der Russe Andrej Rublew (5). Superstar Novak Djokovic, der erstmals seit seinem Wien-Titel 2007 wieder in der Stadthalle spielt, startet bei seinem dritten Antreten gegen seinen serbischen Landsmann Filip Krajinovic.

Die weiteren Österreicher, die dank Wild Card im Feld sind, sind in ihren Matches Außenseiter: Dennis Novak bekommt es mit dem Wien-Sieger 2018, den Südafrikaner Kevin Anderson, zu tun. Jurij Rodionov trifft auf den als Nummer 8 gesetzten Kanadier Denis Shapovalov. (APA; 24.10.2020)

Die Auslosung für das mit 1,551 Mio. Euro dotierte Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle hat am Samstag folgendes Tableau ergeben:

Novak Djokovic (SRB-1) – Filip Krajinovic (SRB)

Borna Coric (CRO) – Taylor Fritz (USA)

Hubert Hurkacz (POL) – Qualifikant

Dusan Lajovic (SRB)- Diego Schwartzman (ARG-6)

Stefanos Tsitsipas (GRE-3) – Jan-Lennard Struff (GER)

Grigor Dimitrow (BUL) – Karen Chatschanow (RUS)

Qualifikant – Daniel Evans (GBR)

Jurij RODIONOV (AUT) – Denis Shapovalov (CAN-8)

Gael Monfils (FRA-7) – Pablo Carreno Busta (ESP)

Dennis NOVAK (AUT) – Kevin Anderson (RSA)

Felix Auger-Aliassime (CAN) – Qualifikant

Alex de Minaur (AUS) – Daniil Medwedew (RUS-4)

Andrej Rublew (RUS-5) – Qualifikant

Casper Ruud (NOR) – Jannik Sinner (ITA)

Cristian Garin (CHI) – Stan Wawrinka (SUI)

Kei Nishikori (JPN) – Dominic THIEM (AUT-2)