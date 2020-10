In der Nacht auf Sonntag ist es in Neapel zu Protesten gegen die Ausgangssperre gekommen. Die Situation am Fuss des Vesuvs ist explosiv – und nicht nur dort

Neben den Gewaltexzessen gab es in Neapel auch friedlichen Protest gegen die Corona-Maßnahmen von Gewerbetreibenden. Foto: AP / Alessandro Pone

Statt menschenleerer Strassen wie beim ersten Lockdown erlebte Neapel in der Nacht von Freitag auf Samstag die schwersten Ausschreitungen in Italien seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühling: Hunderte vorwiegend jugendlichen Demonstranten lieferten den Sicherheitskräften in der Altstadt stundenlange Strassenschlachten. Anlass der Strassenrevolte war die am Freitagabend in Kraft getretene neue Ausgangssperre in der ganzen Region Kampanien. Sowohl links- als auch rechtsradikale Demonstranten zündeten Knallkörper und Rauchpetarden, Müllcontainer wurden in Brand gesteckt; mehrere Polizisten wurden verletzt, es kam zu unzähligen Sachbeschädigungen.

Der Gewaltausbruch von Neapel wurde sowohl von den Regierungsparteien als auch von der Opposition scharf verurteilt. Der Präsident der Abgeordnetenkammer in Rom, der Neapolitaner Roberto Fico von der Fünf-Sterne-Protestbewegung, bezeichnete das Vorgefallene als "kriminelle Stadt-Guerilla". Allerdings: Zur gleichen Stunde hatten in Neapel auch zahlreiche Gewerbetreibende friedliche Protestaktionen durchgeführt. Die Besitzer von Bars, Trattorien, kleinen Läden und Geschäften fühlen sich durch die neuen Anti-Covid-Maßnahmen in ihrer Existenz bedroht. Die Stimmung ist gereizt – nicht nur in der notorisch rebellischen Millionenstadt am Fuss des Vesuvs, sondern auch in Rom und in Mailand, wo in dieser Woche ebenfalls Ausgangssperren eingeführt wurden.

Der "Sheriff" von Neapel

In Neapel richtet sich der Zorn der Jugendlichen und Geschäftsinhaber in erster Linie gegen Regionalpräsident Vincenzo De Luca, der die nächtliche Ausgangssperre in Eigenregie verhängt hatte. Der 71-jährige ehemalige Kommunist und heutige Sozialdemokrat gebärdet sich seit Beginn der Epidemie als polternder und autoritärer Landesvater, der jungen Studenten auch schon angedroht hatte, "die Carabinieri mit dem Flammenwerfer" vorbei zu schicken, falls sie sich erdreisten sollten, trotz des Verbots private Feste zu feiern. Auch am Freitag warf er einer Gruppe feiernder Jugendlicher wieder "maximale Verantwortungslosigkeit" vor. In Neapel nennen sie De Luca inzwischen nur noch "o' sceriffo", den Sheriff.

Mit seinen volkstümlichen und mitunter derben Sprüchen ist De Luca landesweit populär geworden; bei den Regionalwahlen von Kampanien wurde er vor wenigen Wochen mit einem Glanzresultat wiedergewählt. Doch nun hat der "Sheriff" den Bogen wohl überspannt. Neapels Bürgermeister Luigi De Magistris forderte am Freitag, De Luca solle endlich aufhören, sich auf die Jugendlichen und Schüler einzuschiessen: "Das wahre Problem ist der katastrophale Zustand unseres Gesundheitswesens, für das De Luca als Regionalpräsident zuständig ist", betonte De Magistris. Tatsächlich verfügt die süditalienische Region Kampanien mit ihren 6,3 Millionen Einwohnern nur gerade über 110 Intensivbetten, die medizinische Grundversorgung ist lausig – und der selbstgefällige "Sheriff" hat in den letzten Monaten wenig unternommen, um dies zu ändern.

Intensivbetten aufgestockt, aber nicht genug

Den gleichen Vorwurf – die ruhige Zeit nach dem Lockdown ungenügend genutzt zu haben, um das Gesundheitswesen fit für die zweite Infektionswelle zu machen – muss sich auch die nationale Regierung von Giuseppe Conte gefallen lassen. Zwar wurde seit Beginn der Epidemie die Zahl der Intensivbetten landesweit von 3.900 auf 6.500 erhöht – doch sie werden laut Experten spätestens Mitte November alle belegt sein: Seit Anfang Oktober verdoppelt sich die Zahl der Neuinfizierten jede Woche, am Freitag ist in Italien erstmals die psychologische Schwelle von 20.000 Neuinfektionen gestreift worden. Ein weiteres Versäumnis: Die Test-Infrastruktur ist weiterhin ungenügend – und die Rückverfolgung der Infektionsketten ist vielerorts – besonders in den Millionenstädten Rom, Mailand und Neapel – zusammengebrochen.



Premier Conte, der bei der ersten Welle im Frühling rigoros durchgegriffen hatte, ist in der nun auch Italien überrollenden zweiten Welle mit seinen Massnahmen bisher auffallend zurückhaltend geblieben. Der Hauptgrund liegt in der fragilen Wirtschaft, die während des ersten Lockdowns schwer gelitten hat und einen zweiten generellen Stop vielleicht nicht überstehen würde. Angesichts der explodierenden Fallzahlen wird nun aber auch in Rom wieder über neue, deutlich härtere Massnahmen diskutiert, die in den nächsten Stunden oder Tagen verfügt werden könnten. (Dominik Straub aus Rom, 24.10.2020)