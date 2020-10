Erster. Foto: Pool via REUTERS

Portimao – Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton startet am Sonntag (14.10 Uhr MEZ/live ORF 1, RTL und Sky) in Portimao von der Pole Position in den Grand Prix von Portugal. Der Mercedes-Star erzielte am Samstagnachmittag in 1:16,652 Minuten zum bereits 97. Mal in seiner Karriere Bestzeit im Qualifying. Dahinter folgte sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas (+0,102 Sek.) auf Platz zwei, der Niederländer Max Verstappen (+0,252) wurde im Red Bull Dritter.

In der WM liegt Titelverteidiger Hamilton vor dem zwölften von geplanten 17 Saisonrennen bereits 69 Punkte vor Bottas. Verstappen hat als Dritter 83 Zähler Rückstand auf den Briten. (APA, 24.10.2020)

Umfassender Bericht folgt!



Ergebnisse:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:16,652 (Schnitt: 218,530 km/h)

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,102 Sek.

3. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,252

4. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,438

5. Sergio Perez (MEX) Racing Point +0,571

6. Alexander Albon (THA) Red Bull +0,785

7. Carlos Sainz (ESP) McLaren +0,868

8. Lando Norris (GBR) McLaren 0,873

9. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri 1,151

10. Daniel Ricciardo (AUS) Renault ohne Zeit in Q3

11. (in Q2 ausgeschieden) Esteban Ocon (FRA) Renault 1:17,614

12. Lance Stroll (CAN) Racing Point 1:17,626

13. Daniil Kwjat (RUS) AlphaTauri 1:17,728

14. George Russell (GBR) Williams 1:17,788

15. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:17,919

16. (in Q1 ausgeschieden) Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1:18,201

17. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1:18,323

18. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:18,364

19. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:18,508

20. Nicholas Latifi (CAN) Williams 1:18,777