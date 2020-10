Sieg auf der fünften Etappe ging an Belgier Tim Wellens, Großschartner Gesamt-Siebenter

Primoz Roglic bleibt in Spanien vorne. Foto: ANDER GILLENEA / AFP

Sabinanigo – Felix Großschartner hat bei der Vuelta am Samstag sein nächstes Top-Resultat eingefahren. Der 26-jährige Oberösterreicher kam am Samstag auf der fünften Etappe der Spanien-Radrundfahrt von Huesca über 184,4 Kilometern nach Sabinanigo mit dem Hauptfeld als Fünfter ins Ziel. Den Etappensieg holte sich der Belgier Tim Wellens, das Rote Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Slowene Primoz Roglic (Jumbo-Visma), der den Sprint des Feldes für sich entschied.

Wellens setzte sich aus einer dreiköpfigen Ausreißergruppe durch und feierte seinen ersten Erfolg in diesem Jahr. Der Belgier vom Team Lotto-Soudal kam vier Sekunden vor dem Franzosen Guillaume Martin und zwölf Sekunden vor dem Niederländer Thymen Arensmann ins Ziel. Im Sprint des Feldes mit allen Anwärtern auf den Gesamtsieg behielt Roglic knapp vor Großschartner vom Team Bora-hansgrohe die Oberhand. Großschartner lag damit weiter auf Gesamtrang sieben, 1:17 Minuten hinter Roglic.

Bevor es in der zweiten Woche weitere vereinzelte Chancen für die Sprinter geben könnte, steht am Sonntag die nächste Bergetappe auf dem Programm. Auf den 146,4 Kilometern von Biescas nach Sallent de Gallego hat es vor allem der 14-Kilometer-Schlussanstieg in sich. (APA, 24.10.2020)