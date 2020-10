Mir auf Suzuki baute seine Führung in der WM aus, er liegt nun 14 Punkte vor Fabio Quartararo

Franco Morbidelli ganz oben.

Foto: APA/AFP/MARCOU

Alcaniz – Yamaha-Pilot Franco Morbidelli hat am Sonntag im Motorrad-Grand-Prix von Teruel den Sieg in der MotoGP eingefahren. Der Italiener setzte sich im "MotorLand Aragon" in Alcaniz vor dem Suzuki-Duo Alex Rins und Joan Mir durch. Deren spanischer Landsmann Pol Espargaro sorgte als Vierter für die beste KTM-Platzierung. Markenkollege Miguel Oliveira (Portugal) wurde Sechster.

Mir baute seine Führung in der WM aus, er liegt nun 14 Punkte vor Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), der Tagesachter wurde. (APA; 25.10.2020)

Ergebnisse der Motorrad-WM-Läufe um den Grand Prix von Teruel am Sonntag in Alcaniz:

MotoGP (23 Runden zu je 5,077 km/116,771 km): 1. Franco Morbidelli (ITA) Yamaha 41:47,652 Min. – 2. Alex Rins (ESP) Suzuki +2,205 Sek. – 3. Joan Mir (ESP) Suzuki +5,376 – 4. Pol Espargaro (ESP) KTM +10,299. Weiter: 6. Miguel Oliveira (POR) KTM +12,953 – 9. Iker Lecuona (ESP) KTM +17,177

WM-Stand (nach 11 von 14 Rennen): 1. Mir 137 Pkt. – 2. Fabio Quartararo (FRA) Yamaha 123 – 3. Maverick Vinales (ESP) Yamaha 118. Weiter: 8. P. Espargaro 90 – 10. Miguel Oliveira (POR) KTM 79 – 12. Brad Binder (RSA) KTM 67

Nächstes WM-Rennen: Grand Prix von Europa am 9. November in Valencia.