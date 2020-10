Eigentlich hatte Mozilla mit dem Update mehrere kritische Sicherheitslücken behoben und an der Geschwindigkeit des Browsers geschraubt. Foto: mozilla

Mozilla hat den Rollout seiner neuesten Browserversion Firefox 82 aufgrund von Performanceproblemen gestoppt. Das berichtet die Plattform "Bleeping Computer". Es dürfte Probleme mit dem im Windows-Betriebssystem integrierten Antivirusprogramm Windows Defender geben, wodurch es zu abstürzen kommt. User berichten von zahlreichen Bugs, beispielsweise ist es nicht möglich, Dokumente zu drucken.

Eigentlich hatte Mozilla mit dem Update mehrere kritische Sicherheitslücken behoben und an der Geschwindigkeit des Browsers geschraubt. So sei etwa das Wiederherstellen einer Sitzung um 17 Prozent schneller, das Öffnen neuer Fenster als Windows-User um zehn Prozent rascher. Auch wird die Grafikbeschleunigung mittels WebRendering bei mehr Geräten automatisiert aktiviert.

Mozilla hat Probleme

Mozilla bangt aktuell um seine Existenz: Die Non-Profit-Organisation finanziert sich, indem sie Google dafür zahlen lässt, die standardmäßige Suchmaschine im Browser zu sein. Allerdings ist Google nun mit einem Kartellverfahren des US-Justizministeriums konfrontiert. Dabei wird dem Konzern vorgeworfen, seine Macht zu missbrauchen. Die Vereinbarung zwischen Google und Mozilla zu Suchmaschinen sei eines der Beispiele, wie Google seine Monopolstellung am Suchmaschinenmarkt in den USA ausnutze. Bei Firefox ist Google die Standardsuchmaschine – und dafür zahlt der Konzern der NGO Millionenbeträge, allerdings argumentiert Mozilla, dass das Non-Profit nur so überleben könne. (red, 25.10.2020)