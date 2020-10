Großschartner auf Etappe 16. und in Gesamtwertung Sechster – Bergankunft am Col du Tourmalet fiel flach

Virtuell ohne Maske, in der Realität mit Maske: der neue Vuelta-Führende. Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

Aramon Formigal – Topfavorit und Titelverteidiger Primoz Roglic hat bei der ersten Bergankunft in den Pyrenäen die Gesamtführung der 75. Spanien-Rundfahrt eingebüßt. Beim Sieg des Basken Ion Izagirre auf der entschärften sechsten Etappe der Vuelta kam der Slowene vom Team Jumbo-Visma nach 146,4 km in Aramon Formigal mit 1:38 Minuten Rückstand nur als 20. ins Ziel und musste das Rote Trikot an Richard Carapaz aus Ecuador abgeben.

Roglic, der den Sieg bei der Tour de France am vorletzten Tag an seinen Landsmann Tadej Pogacar verloren hatte, liegt im Gesamtklassement mit 30 Sekunden Rückstand auf Carapaz (Ineos Grenadiers) auf Platz vier. Vor dem ersten Ruhetag am Montag hat Carapaz, Giro-Sieger von 2019, 18 Sekunden Vorsprung auf den Briten Hugh Carthy (EF pro Cycling).

Der Österreicher Felix Großschartner wurde mit 1:21 Minuten Rückstand Etappen-16. und liegt in der Gesamtwertung auf Rang sechs. "Das Wetter mit der Kälte und dem Regen hat uns heute sehr viel zu schaffen gemacht", erklärte er. "Ich habe mich ein bisschen im Gesamtklassement verbessern können, was natürlich sehr schön ist. Das Team hat wieder gut zusammengearbeitet und mich in eine gute Position gebracht, so dass ich am Ende mithalten konnte. Ich hoffe jetzt, dass es so weiter gehen wird", sagte der Oberösterreicher.

Col du Tourmalet gestrichen

Die Etappe am Sonntag hätte ursprünglich am berühmten Col du Tourmalet in Frankreich enden sollen, dies wurde aber aufgrund der Corona-Restriktionen der französischen Behörden gestrichen. So schloss das Teilstück mit einer einfacheren Bergankunft auf 1787 m Höhe ab – doch auch dort konnte der frühere Skispringer Roglic nicht folgen.

Izagirre (Astana) setzte sich nach 3:41:00 Stunden mit 25 Sekunden Vorsprung auf den Kanadier Michael Woods (EF Pro Cycling) und dem portugiesischen Ex-Weltmeister Rui Costa (UAE Team Emirates) durch.

Fortgesetzt wird die Vuelta am Dienstag mit einer Etappe über 159,7 km von Vitoria-Gasteiz nach Villanueva de Valdegovia. Ende soll die Rundfahrt am 8. November in Madrid. (sid, red, 25.10.2020)

Ergebnis:

6. Etappe: Biescas – Aramon Formigal (146,4 km): 1. Ion Izagirre (ESP) Astana 3:41:00 Stunden – 2. Michael Woods (CAN) EF +25 Sek. – 3. Rui Costa (POR) UAE Team Emirates, gleiche Zeit – 4. Robert Power (AUS) Sunweb +27 – 5. Michael Valgren (DEN) NTT – 6. Guillaume Martin (FRA) Cofidis, beide gleiche Zeit – 7. Mattia Cattaneo (ITA) Deceuninck-Quick-Step +38 – 8. Hugh Carthy (GBR) EF +48 – 9. Gorka Izagirre (ESP) Astana +53 – 10. Sergio Henao (COL) UAE Team Emirates +55. Weiter: 12. Richard Carapaz (ECU) Ineos +55 – 16. Felix Großschartner (AUT) Bora-hansgrohe +1:21 Min. – 20. Primoz Roglic (SLO) Jumbo +1:38.

Gesamtwertung: 1. Carapaz 24:34:39 Std. – 2. Carthy +18 Sek. – 3. Daniel Martin (IRL) Israel + 20 – 4. Roglic +30 – 5. Enric Mas (ESP) Movistar +1:07 Min. – 6. Großschartner +1:30 – 7. Marc Soler (ESP) Movistar +1:42 – 8. Esteban Chaves (COL) Mitchelton +2:02 – 9. David De la Cruz Melgarejo (ESP) UAE +2:46 – 10. Alejandro Valverde (ESP) Movistar +3:00