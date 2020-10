Die SPÖ-Chefin nahm am Wochenende ehrenamtlich Gurgeltests ab und will nun regelmäßig im Corona-Einsatz sein

Die SPÖ-Vorsitzende ist fortan einmal wöchentlich ehrenamtlich für den Samariterbund unterwegs. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Immer mehr Bundesländer beklagen große Schwierigkeiten beim Contact-Tracing und der Testung von Kontaktpersonen von Corona-Infizierten: Es fehlt das Personal dafür. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner – sie ist Ärztin – hat sich deshalb nun medienwirksam dazu entschieden, fortan einmal pro Woche für den Samariterbund zu arbeiten. Am Wochenende nahm sie erstmals Gurgeltest in der Teststraße am Wiener Praterstadion ab.

"Zusammenstehen und anpacken! Gemeinsam schaffen wir es und werden die Pandemie meistern", schreibt die Chefsozialdemokratin auf Facebook. Auf dem Foto, das sie zum Text gepostet hat, trägt sie Schutzbrille, Maske sowie einen weißen Ganzkörperanzug – und blickt konzentriert in die Ferne.

Der Samariterbund freut sich über die Werbung durch die prominente Unterstützerin. Die österreichischen Hilfsorganisationen sind auf der Suche nach freiwilligen Helfern in der Krise. (mika, 26.10.2020)