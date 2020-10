Andrè Schuen ist ein souveräner Onegin. Oöhn

Eine Unmutsäußerung gab es bereits vor dem ersten Ton. Als jene Stimme, die gemeinhin bittet, das Handy verstummen zu lassen, die Aufforderung nachschickte, auch während der Vorstellung Masken zu tragen, gab es ein Buh. Ein bisschen undankbar klang das. In Italien werden ja wieder Kulturtempel geschlossen, an der Scala ist der ganze Chor in Quarantäne.

An der Wiener Staatsoper hingegen darf das Projekt "Regieauffrischung" und "Repertoirelücken schließen" in die dritte Runde gehen. Nach der heiteren "Entführung" setzt man wieder tragisch an "Madama Butterfly" an, mit welcher das Projekt der neuen Direktion begonnen hatte. Auch hier ist die "Urpremiere" eine Weile her; diese Version von Tschaikowskis "Eugen Onegin" wurde 2006 am Moskauer Bolschoi Theater erarbeitet.

Eifersucht und Todesahnung

Die lyrischen Szenen, auf Basis des Versromans von Alexander Puschkin komponiert, wirken in der Inszenierung von Regisseur und Bühnenbildner Dmitri Tcherniakov allerdings, als würden sie direkt auf die aktuellen Quarantänevorschriften verweisen. Alles Liebesleid, alle Herzensqual zwischen Eifersucht und Todesahnung, alles Feiern und tränenreiche Flehen spielt sich in einem festlichen Saal ab, der zwar tendenziell von Tschaikowskis romantischer Epoche inspiriert ist. Aus ihm jedoch gibt es kein Entrinnen – nur ein emotionsgeladenes Agieren rund um einen riesigen, endlosen Tisch, an dem ein ausgelassenes Grüppchen zechend Platz nehmen darf. Eine wahre Isolationssituation ist das, und sie endet nie.

Das Besondere: Tcherniakov kümmert sich um jeden und jedes mit subtiler Sorgfalt, entwirft ein intimes Drama der folgenreichen Demütigungen. Eugen Onegin ist ein Mix aus Don Giovanni und Empathie-losem Dorian Gray. Selbstbewusst, leicht zynisch und eher gelangweilt betritt er das Landhaus von Gutsbesitzerwitwe Larina und verursacht mit kühler Noblesse Chaos. Zuerst bei Tatjana, die als isolierte, am beschaulichen Landleben erkrankte Träumerin in Onegin eine ideale emotionale Projektionsfläche findet.

Nächtliches Flehgebet

Den Brief, den sie ihm schreibt, wird als expressives nächtliches Flehgebet gestaltet. Tatjana kniet vor jenem Stuhl, auf dem Onegin saß. Später ebendort wieder sitzend, wird sie der angebetete Dandy nicht erhören. Er erteilt der langsam erstarrenden Tatjana eine Abfuhr, ganz illusionsloser Lebemann. Es sind dies kühle Tischszenen einer nie eingegangenen Ehe. Tatjana bleibt teilnahmslos zurück, apathisch nimmt sie später die Geschenke zu ihren Namenstag an. Ihr Fest ist quasi eines ohne sie, wodurch der Konflikt zwischen zwei Freunden ins Zentrum rückt.

Der schwärmerisch dichtende Lenski, der den Flirt seiner Olga mit Onegin nicht erträgt, wird dabei in die ausweglose Enge der Eifersucht getrieben. Er fordert Satisfaktion, doch Tcherniakov inszeniert nicht einfach ein Duell. Lenski wirft Onegin sein Gewehr als Aufforderung hin, ihn zu exekutieren. Onegin weigert sich. Es kommt zum Handgemenge, ein Schuss löst sich, und Lenski bleibt auf dem Tisch liegen.

Orientierungsloser Dandy

Dieser eskalierende Seelenkrieg entbehrt allerdings jeglicher Plattheit. Jede Seitenfigur scheint, während die Hauptfiguren im emotionalen Clinch liegen, ihre kleinen Geschichten zu erzählen, bevor am Ende Onegin, als orientierungsloser Dandy, im Hause des Fürsten Gremin unerwartet auf Tatjana trifft, die nunmehr die Frau des Fürsten ist. Der nun nobel weinrot schimmernde Raum ist wieder aufgeladen mit kleinen szenischen Ideen, welche diese Inszenierung so einprägsam erscheinen lassen.

Es ist von surrealem Charme, wie etwa Onegins Fremdheit dargestellt wird: Ruhelos umkreist er die Festtafel, wird behandelt wie ein Aussätziger, der sich ungebeten in eine Gesellschaft drängt. Das Finale gerät zwar schließlich etwas plakativ: Es fleht Onegin, fuchtelt mit der Pistole herum, droht mit Selbstmord. Tatjana geht jedoch mit dem Fürsten ab und lässt den Lebemann elend zurück. Die Liebesgeschichte, die nur im Kopf stattfand, ist allerdings im Ganzen eine Bereicherung für das Repertoire des Hauses.

Tatjana, der Mittelpunkt

In jedem Fall auch mit diesem Ensemble: Andrè Schuen ist ein souveräner Onegin, großartig Bogdan Volkov als Lenski. Der Tenor, dessen Kraft immer dosiert den rechten Ausdruck (auch den Gebrochen-Zierlichen) findet, verfügt über ein nobles Timbre. Anna Goryachova ist eine lebenslustige, vokal durchdringende Olga. Und Nicole Car ist als Tatjana der Mittelpunkt der Inszenierung, der in jeder Ausdruckslage ausbalanciert und präsent klingt.

Ein Glück: Auch Helene Schneiderman (als Larina), Larissa Diadkova (als Filipjewna) und Dimitry Ivashchenko (als Fürst Gremin) leiden nicht an der bisweilen etwas robusten orchestralen Assistenz durch Dirigent Tomáš Hanus: Er animiert das Staatsopernorchester zum bisweilen stürmischen Sehnsuchtston, der mitunter etwas forsch daherkommt. Besonders an exponierten Stellen wird es etwas grob, ansonsten durchaus solides Handwerk. Die Sänger und Sängerinnen gehen nie unter.

Der Zorn über die Tatsache, dass nunmehr auch während der Vorstellung Maske zu tragen ist, ergoss sich übrigens nicht über die Regie. Freundlicher Applaus. (Ljubisa Tosic,26.10,2020)